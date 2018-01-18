Muharrem İnce de CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

Dün CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Eski İstanbul Barosu başkanı Prof. Ümit Kocasakal'ın ardından CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de aday olacağını söyledi. İnce, adaylığını, Ankara'da 22 Ocak Pazartesi günü saat 12.00´de düzenleyeceği toplantıyla duyuracağını belirtti.

Partisinin önceki kurultayında da aday olan ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalan İnce, şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacağını söyledi.

CHP'li İnce, adaylığını basın toplantısıyla ilan edeceğini belirterek, "22 Ocak Pazartesi günü, saat 12.00´de, Ankara´da adaylığımı açıklayacağım. Toplantının yeri, henüz belli değil. Toplantı yerini de duyuracağız" dedi.

Kocasakal, dün (17 Ocak 2018) CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak 36'ncı olağan kurultayında genel başkanlığa aday olacağını kamuoyuna duyurmuştu.

CHP Genel Başkan Adaylığı için kaç imza gerekiyor?

CHP'nin Parti Tüzüğü'ne göre, genel başkanlık seçimine girmek için, bin 100 kurultay delegesinin 120'sinin imzası gerekiyor.

İnce, Kılıçdaroğlu'na 2014'te de rakip olmuştu

5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Yalova Milletvekili Muharrem İnce yarışan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

İnce, 177 imza ile aday gösterilmişti

CHP'nin 2014 yılındaki 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Muharrem İnce 177 üye önerisi ile Kemal Kılıçdaroğlu ise 944 imzayla aday gösterilmişti. Kılıçdaroğlu, 18. Olağanüstü Kurultay'da 1155 geçerli oyun 740'ını almış. Muharrem İnce ise delegelerden 415 oy almıştı. Kullanılan oyların 26'ı da geçersiz sayılmıştı.

Muharrem İnce kimdir?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova'nın Elmalık ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yalova'da tamamlayan İnce, Uludağ Üniversitesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından fizik öğretmeni olarak birçok lise ve dershanelerde görev alan İnce, bir süre de müdür olarak görev yaptı. Yalovaspor'da basın sözcülüğü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı da yapan Muharrem İnce, İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova milletvekili olarak meclise girdi.

2011 yılında gerçekleşen Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP'den Yalova milletvekili olarak seçilen İnce, 24. dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi de olmuştur.

2015 yılının Haziran ve Kasım aylarında yapılan Türkiye genel seçimlerinde yeniden CHP Yalova milletvekili olarak seçilen Muharrem İnce, 14 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa edeceğini açıklamıştır.

18 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa ederek yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday oldu. 5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. olağanüstü kurultayında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy aldı fakat Muharrem İnce 415 oyda ikinci sırada kaldı.