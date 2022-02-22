Muharrem İnce ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla savcılığa ifade verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Uşak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ettiği iddiasıyla ifade verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Uşak Adliyesinde 3. Asliye Hukuk Savcılığına ifade verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla ifadeye çağırıldı. Memleket Partisi, İnce'nin sözlerinde kullandığı ‘cahil' kelimesi nedeniyle ifadeye çağırıldığını duyurdu.

"Asla pes etmek, boyun eğmek yok”

İnce'yi adliye binası önünde partililerin oluşturduğu büyük bir kalabalık karşıladı. Uşak'a çevre illerden çok sayıda partili akın etti.

Tezahüratlarla karşılanan İnce parti otobüsünden bir konuşma yaptı. İnce; “Bilmiyorsan cahilsin sen. Ne demişim? Haramzadeler demişim. Tevfik Fikret 1912 yılında şiirinde yazmış; ‘ Yiyin efendiler yiyin. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin' demiş. 1912'de Tevfik Fikret'in söylediklerini, 2022'de Muharrem İnce söyleyemiyorsa yazıklar olsun bu ülkeye o zaman. Asla pes etmek, boyun eğmek yok” ifadelerini kullandı.

"Muhalefetin güvendiği tek şey doların 14 lira olması"

İnce konuşmasında iktidar ve muhalefetin anketlerle sorunu çözeceğine inandığını ifade ederek, “İkisi de dersine çalışmamış. Sorun ankette değil, sorun tarlada. Gübre, tohum, mazot, ilaç, elektrik pahalı. Ucuz et yemek istiyorsan çobanların sigortasını devlet ödeyecek. Ucuz domates yemek istiyorsan mazotu, gübreyi, ilacı ucuz vereceksin. O zaman çözülür bu… Bunların çözmek gibi bir niyeti yok. Son günlerde muhalefet bir erken seçim zaferi yaşıyor. Sanki olmuş bitmiş seçim kazanılmış. Güvendikleri tek şey doların 14 lira olması. Proje var mı? Proje yok” diye konuştu.

"Dijital teknolojiyi kuracağız"

Üretim ekonomisi kuracaklarını belirten İnce, “Kamu ihale kanunu kuracağız. Türkiye'yi geleceğe hazırlayacağız. Dijital teknolojiyi kuracağız. Tarımı destekleyeceğiz. TOKİ konut yapmayı bırakıp öğrencilere yurt yapacak. Onları cemaatlerin, tarikatların ellerinden kurtaracağız. Onurlu bir dış politika yürüteceğiz. Komşularımızla barışacağız. Yabancı sermayenin gelmesini sağlayacağız. Enerjide güneş enerjisi potansiyelini kullanacağız. Başı dik, onurlu, zengin, kalkınan bir Türkiye'yi yeniden kuracağız” ifadelerini kullandı.