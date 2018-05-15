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Spor

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olduğumda Passolig'i kaldıracağız

"Futbol bile özgür değil bu ülkede"

15 Mayıs 2018 16:33

Vaatlerini aktaran cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Passolig'i kaldıracağını ifade etti.

Türkiye'deki futbol ortamından memnun olmadığını aktaran İnce, şu sözleri söyledi:

"Bu ülkenin gençlerine tasarımı teknolojiyi öğretmek istiyorum. Patant almalarını istiyorum. Ülkemi ayağa kaldırmasını istiyorum gençlerden. Özgür odtamda tasarım yapılabilir. Sen daha wikipedia'yı bile kapattın. Cumhurbaşkanını eleştirmek özgür olacak.  Bir passolig olayı var. Futbol bile özgür değil bu ülkede. Cumhurbaşkanı olduğumda Passolig'i kaldıracağız."

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