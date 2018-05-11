Muharrem İnce cebindeki çakıyı gösterdi: Bununla önemli bir mesaj vereceğim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon'da gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cebindeki çakıyı gösteren ince, saat 14:00'de gerçekleştreceği mitingi işeret ederek, "Bununla önemli bir mesaj vereceğim" dedi.

Cumhuriyet'ten Bülent Mumay'ın haberine göre CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon’daki basın toplantısının ardından mitingin yapılacağı Rize’ye doğru yola çıktı. Seçim otobüsünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, saat 14.00 sıralarında Rize’de yapacağı mitingde ilginç bir sürpriz yapacağını açıkladı.

Cebindeki çakıyı çıkararak gösteren İnce, “Bununla önemli bir mesaj vereceğim” dedi.

Bu arada otobüs Rize’ye doğru yol alırken Sürmene yakınlarında cuma namazı için sela okunduğunu duyan Muharrem İnce, otobüsün propaganda müziğini kapattırdı.

Yolda kendisini karşılayanlara “Hayırlı cumalar” dedi.