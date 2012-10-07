Muharrem İnce: Bunları Başbakan'a yedireceğim

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 'Bodrum’da Esed'le birlikte tatil yapmadım, Kendisini oraya davet ettim, kendileri iki üç gün tatil yaptılar." sözlerini sert bir dille eleştirdi. İnce, Başbakan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad 'ın Bodrum'daki buluşmalarının yayınlandığı gazete kupürlerini göstererek ''Ben bunları haftaya meclis kürsüsünden AKP ’ye ve Başbakana yedireceğim'' dedi.

Muharrem İnce, Başbakan Erdoğan’ın medya üzerinde baskı yaptığını da söyleyerek, Erdoğan'a "Medya üzerinde baskı kurmaktan vazgeç. Medya da cesur olsun. Bana yalancı diyenin cevabını yayınlama hakkımı kullandırsınlar bana. Böyle bir şey olmaz. İster yayınlayın ister yayınlamayın'' dedi.

‘Yalancı ben değilim sensin'

Yalova'da bir restoranda bugün basın toplantısı düzenleyen CHP’li İnce, dünkü sözlerine ilişkin haberlerinin hiçbir kanalda yayınlanmamasına tepki gösterdi. İnce, Başbakan Erdoğan'ın 30 kanalda yayınlanan sözlerinde kendisine "Yalancı" dediğini, bunun üzerine "Yalancı ben değilim sensin" diyerek verdiği yanıtın hiçbir kanalda yayınlanmadığını belirterek şöyle dedi.

"Medya patronlarının cesur olmasını istiyorum. Teskere, Meclis'te görüşülürken, Başbakana, 'Geçmişte Esad'la tatil yaptın. Bugün kavga yapıyorsun' dedim. Başbakan meclis kürsüsüne çıkıp bana cevap veremedi. Daha sonra İstanbul 'dan bana 'Yalancı' dedi. Dün bir basın açıklaması yaptım ve o toplantıda bulunan basın mensupları da açıklamalarımı geçti. Türkiye 'nin hiçbir televizyonu buna yer vermedi. Böyle bir şey, böyle demokrasi olur mu? Recep Tayyip'in ileri demokrasisi böyle bir şey işte."

‘Başbakandan korkuyor mu bu televizyonlar?'

İnce, haberlerini kendi medyası üzerinden, Facebook ve Twitter 'den yaptığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Başbakan, 'Bodrum'da hem tatil, hem diplomasi' haberinin hesabını versin. Recep Tayyip'in söyledikleri mi, benim söylediklerim mi yalan. Buna çıkıp cevap versin. Bugün bir gazetede haber çıkmış, hiçbir televizyonda yok. Kanal kanal geziyor Başbakanın açıklamaları. 'Ana muhalefetin başı değil yani' diyor, 'yalancı' diyor. Benim cevabım ise hiçbir kanalda çıkmıyor. Başbakandan korkuyor mu bu televizyonlar. Medya patronları neredesiniz siz?

Hitler Almanya ’sında da önce Komünistleri, sonra sosyalistleri, sendikacıları aldılar. Sırayla en sonuncuya geldiğinde onların yanında duracak kimse kalmamıştı. Bir gün sıra, size de gelir. Herkes haddini bilecek bu memlekette. Böyle bir demokrasi olmaz. 30 kanalda birden ‘Yalancı’ diyecek. Ben bir kanalda bile buna cevap veremeyeceğim.

Başbakan şunların hesabını versin; Hanımefendinin açıklamaları var. ‘Birlikte tatil yaptık’ diyor. Başbakan medya üzerine baskı kurmaktan vazgeçsin. Medya da cesur olsun. Bana yalancı diyenin cevabını yayınlama hakkımı kullandırsınlar bana. Böyle bir şey olmaz. İster yayınlayın ister yayınlamayın. Ben bunları haftaya meclis kürsüsünden AKP ’ye ve Başbakana yedireceğim. Haftaya da bir teskere görüşülecek. Bunları meclis kürsüsünden nasıl yapacağımı herkes görecek. O zaman da kaçamayacak ve yayınlayacaklardır diye düşünüyorum."