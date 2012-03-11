Muharrem İnce : Bu iş sokakta çözülür

T24 - Muhalefetten 4+4+4 tepkisi 4+4+4 kanun teklifinin TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilmesinin ardından CHP Grubu Olağanüstü toplandı. CHP Grupbaşkanvekili Muharrem İnce, "Bunun bir de ikinci raundu var. Bu iş artık sokakta çözülür." dedi.

Bazı CHP'li milletvekillerinin "Kahrolsun faşizm" şeklinde sloganlar attığı görüldü. Tartışma ve kavgaların ardından CHP'liler salondan ayrıldı. CHP'liler yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu: Demokrasimiz açısından kara bir gün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzmanlar, akademisyenler, eğitimciler ve gazete genel yayın yönetmenlerinin davetli olduğu ’Eğitim’ konulu toplantıya katıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Eğitimde 4+4+4" düzenlemesinin görüşüldüğü Milli Eğitim Komisyonu’nda yaşanan kavgayla ilgili soruya Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Parlamentodaki görüşmeler demokrasi tarihimiz açısından kara bir gün. Eşkıyanın parlamentoda olduğunu bize hatırlattılar. Milletvekillerimizin tekmelenmesi, onların konuşturulmaması, baskı uygulanması, demokrasi açısından ayıptır. Yazıktır bu ülkeye. Çocuklarımızın geleceği için üzülüyoruz biz. Bütün kavga çocuklar için. Çocuklarımızın geleceği için. Siz bütün eğitimi bir tarafa bırakıyorsunuz, eğitim uzmanlarını bir kenara bırakıyorsunuz, bakanlarınızı bir kenara bırakıyorsunuz, parlamentoda militanlarınızla beraber bir teklifi yasalaştırmak için mücadele ediyorsunuz. Bunu yaparken de muhalefeti konuşturtmuyorsunuz. Muhalefet konuşmayacak. Muhalefet en doğal hakkı olan muhalefet görevini yerine getirmeyecek. Niçin? Efendim Sayın Erdoğan rahatsız oluyormuş, bir an önce geçmesi gerekiyormuş. Bırakın olgunlaşsın. Bırakın tartışalım. Salı günü bu konuya çok daha ayrıntılı gireceğim. Çünkü arkadaşlardan bazı bilgiler aldım ama henüz daha ayrıntıları bilmiyoruz."

‘Tanklarıyla toplarıyla gelsinler konuşacağız’

Kılıçdaroğlu, "Grup başkanvekillerimize söz verilmedi. Zaten yapılan yasadışı bir iş. Parlamentoya niçin diyoruz biz bu demokrasi tarihimiz açısından kara lekedir bu. Bir milletvekiline hani diyorlar ya milli irada milli irade halkın seçtiği milletvekili bırakın konuşsun. ’Hayır efendim konuşmasın konuşursa dayak atarız’. Tanklarıyla toplarıyla gelsinler konuşacağız" şeklinde konuştu.