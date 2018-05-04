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 MUHARREM İNCE; BİZ HAZIRIZ

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği belirtilen Muharrem İnce, twitter hesabından eşi, oğlu ve geliniyle birlikte çektirdiği fotoğrafı "Biz hazırız" notuyla paylaştı

04 Mayıs 2018 11:57

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA
CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği belirtilen Muharrem İnce, twitter hesabından eşi, oğlu ve geliniyle birlikte çektirdiği fotoğrafı \"Biz hazırız\" notuyla paylaştı. 
CHP, bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. CHP\'nin Yalova milletvekili Muharrem İnce\'yi aday göstereceği belirtiliyor. İnce bu sabah ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı \"Biz hazırız\" notuyla paylaştı. Fotoğrafta Muharrem İnce\'nin yanında eşi Ülkü İnce, oğlu Salih Arda İnce ve gelini  İdil Göknil İnce yer aldı.

Görüntü Dökümü:
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-İnce\'nin paylaştığı fotoğrafı

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