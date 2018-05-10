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Muharrem İnce: Biraz daha zaman geçsin, tavırları değişmezse gerekeni yapacağım

"İkinci turda kim yarışırsa, desteklerim"

10 Mayıs 2018 16:28

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, basının, özellikle de televizyon kanallarının tavrını değiştirmediği sürece, önlerinde miting yapacağını tekrarlayarak, “Biraz daha zaman geçsin. Birkaç miting daha yapalım.. Tavırları değişmez ise gerekeni yapacağım” dedi. 

İnce, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı. İnce, açıklamasında "Muhalefetin adaylarını ve Erdoğan’ı ziyaret ettim. Seçimin ikinci tura kalması halinde, aday kim olursa olsun desteklerim. Partimin kanaati ne yönde olursa, ona uyarım. İkinci turda kim yarışırsa, desteklerim" ifadesini kullandı.

11'inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili tartışmalara değinen İnce, “Gül’ün ortak aday olarak belirlenmiş olsaydı, aday olur muydunuz ?” sorusuna, “Ben, partimi zora sokacak bir şey yapmam. Ben, o partinin gelenekleri ile büyüdüm. Ben partimizde iddiamı ortaya koydum. 110 Milletvekilinin oybirliği ile aday gösterildim. Ancak, alınan herhangi bir karara da aykırı hareket etmem" cevabını verdi.

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