Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur (2)

\'ÜLKEYİ GENÇLERLE KALKINDIRACAĞIZ\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Adana\'daki Uğur Mumcu Meydanı\'nda miting düzenledi. Burada halka hitap eden İnce, Türkiye\'yi gençlerle birlikte kalkındıracağını söyledi. Gençlerin marka, tasarım ve teknoloji üzerinde çalışması gerektiğini savunan İnce, \"Türkiye\'nin markası yok, fason çalışıyoruz. Gençler, bu ülkeyi birlikte kalkındıracağız. Bizim tasarım yapıp, marka oluşturmamız lazım. Bunu yapabilmek için iyi eğitim alacaksınız. Bunun için 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Bunu yapamazsak önümüzdeki 100 yılı yoksun geçiririz. Erdoğan\'la benim aramdaki bir farkı söyleyeyim. Türkiye\'de 80 bin doktor, 80 milyon da vatandaş var. O vatandaşın sağlıkta sorunları var. \'Doktorları aşağılayayım, vatandaşın hoşuna gitsin\' diyor. Doktorlar, bu ülkenin akıllı çocukları. Eğer siz akıllı çocuklarınızı aşağılarsınız o memleket kalkınmaz. O doktorlar, hastalara yanlış yapıyor mu? Yapıyor. Onu da düzelteceğiz\" dedi.

\'İSTEYEN CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİREBİLECEK\'

Konuşması sırasında ayağı ses kablolarına takılınca, sahnede düşme tehlikesi geçiren Muharrem İnce, 24 Haziran\'da seçilmesi halinde isteyenlerin Cumhurbaşkanı\'nı eleştirebileceğini belirterek, şunları söyledi:

\"Türkiye\'yi özgürleştireceğiz. Wikipedia\'yı açacağız. İsterseniz Cumhurbaşkanı\'nı eleştireceksiniz. Yahu ne demek Cumhurbaşkanı eleştirilmez mi? Adil bir hukuk düzeni. Herkes için bunu gerçekleştireceğiz. Gençler, dünyada önümüzdeki 4 yıl içinde 16 yeni meslek çıkacak. Öğretmenlik, doktorluk, polislik bunlar standart. Yeni meslekler var. Sizle bunları gerçekleştireceğiz. Alman, Fransız, ABD\'li gencin önüne geçireceğiz sizi. Dünyanın en iyi üniversiteleri Türkiye\'de olacak. Saray yok mu saray? O sarayda ben oturmayacağım. Gençlere vereceğim. \'Nerede oturacaksın?\' diyor. 16 yıldır milletvekiliyim. 14 sene kirada oturdum. 1,5 yıldır Ankara\'da bir apartman dairesinde oturuyorum. Benim evim bana saray gibi geliyor. Devlet işleri için Çankaya\'yı kullanacağım. Sarayı gençlere vereceğim.\"

Konuşmasının ardından sahnede güvercin uçuran Muharrem İnce\'nin, CHP\'li Seyhan İlçe Belediyesi\'nin Tellidere Mahallesi\'nde düzenleyeceği iftara katılacağı belirtildi.

Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

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