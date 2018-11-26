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Muharrem İnce: Ben söyleyeceğimi söyledim, bekliyorum

"Aralık ayı başında adaylar belirlenmeli"

26 Kasım 2018 10:44

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Muharrem İnce, hangi koşullarda aday olacağını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 dakikalık toplantıda anlattığını belirterek, "Ben söyleyeceğimi söyledim. Şimdi ön seçim yapılmasını bekliyorum. Aday belirleme çalışmalarında geç kalınmamalı" dedi

Sözcü gazetesine konuşan İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı hakkında konuştu. İnce, "Genel Başkan, aday belirlemenin il teşkilatlarına bırakıldığını söyledi. Eğer illere bırakıldıysa, onlar sandık konulmasını ister. Doğru olan da budur" dedi.

"Ben söyleyeceğimi söyledim" diyen İnce, "Şimdi ön seçim yapılmasını bekliyorum. Aday belirleme çalışmalarında geç kalınmamalı. Aralık ayı başında adaylar belirlenmeli" diye konuştu.

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