Muharrem İnce Batı Trakya'yı ziyaret etti: Sadece solcuların adayı değilim...

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’daki seçimler öncesi ilk yurtdışı ziyaretini Yunanistan’ın Gümülcine ve Bulgaristan’ın Kırcaali şehirlerine yaptı. Alman Bild gazetesini sorularını yanıtlayan İnce, "Kendimi sadece solcuların temsilcisi, adayı gibi hissetmiyorum. Milletimin tümünün adayı olma çabasındayım" dedi.

Batı Trakya Türkleriyle bir araya gelen İnce, “Amacımız barış. Ege’nin iki yakası bir araya gelmeden, iki ülkenin iki yakası bir araya gelmez. Türkiye de, Yunanistan da egemen güçlerin, emperyalistlerin uşağı olmamalıdır” dedi.

İnce, temaslarında özetle şunları söyledi:

‘Sen niye geldin buraya’ diye soranlara sesleniyorum. Ben baba tarafı mübadele ile Drama’dan Türkiye’ye gitmiş, asıl kökeni Tanrı Dağı yörüklerinden olan ailenin çocuğuyum. Bir süre bu topraklarda yaşamış ailemiz. Gönül bağımız var, dertleşmek istedik başka bir niyetimiz yok. Siz başka bir ülkenin, Yunanistan’ın vatandaşısınız. Siz vatandaşı olduğunuz ülkeye vergi veriyorsunuz, buranın kalkınması için çalışıyorsunuz, hiçbir itirazımız yok buna. Sadece kimliklerinizi korumak, savunmak hakkınız. Amacımız ne Yunanistan’ın içişlerine karışmak ne propaganda yapmak. Derdimiz barış. Türkiye’de barış olsun, insanlar birbiriyle kucaklaşsın diyorum. Bir büyük şemsiye kuralım diyorum. Dayatma değil uzlaşma, demokrasi diyorum. 3B diyorum; Barışacağız, bölüşeceğiz, büyüyeceğiz diyorum. Türkiye de barış derken, bölgede de barış, balkanlarda Kafkaslarda, Ortadoğu’da barış. 4 milyon Suriyeli topraklarımızda yaşıyor, 40 milyar dolar harcadık. Bunlar olmasın, insanlar rahat, huzurlu yaşasın istiyorum. 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçileceğim Allah’ın izniyle. Bunu başaracağız. Yunanistan ile Türkiye arasında birçok problem var ama Ege’nin iki yakası bir araya gelmeden iki ülkenin yakası bir araya gelmez. Türkiye de Yunanistan da emperyalistlerin uşağı olmamalıdır. En önemli cümle belki de budur.

Sizlerin en büyük sorunlarından birinin Türkiye’de okuyan çocuklarınızın barınma sorunu olduğunu biliyorum. Türkiye’nin üniversitelerinde, liselerinde okuyan çocuklarınıza verdiğimiz söz şu; iki yıl içinde hiçbir çocuğun tarikat yurtlarına ihtiyacı kalmayacak. O çocukları ortalıkta bırakmayacağız ve öğrencilerimizi olduğunu bilmediğimiz insanların eline düşürmeyeceğiz.

"Türkiye ile Yunanistan arasında bu tür problemler var"

(Tutuklu 2 Yunan askeri sorusu üzerine) Türkiye’nin bir hukuk devleti olması, yargının bağımsız olması için uğraşıyorum, ayrıntıları bilmiyorum, konuyu takip ederim ama yargıya talimat verme noktasında olan birisi de değilim. (Erdoğan’ın isteğiyle tutuklu olduğu söyleniyor?) Sanmıyorum, böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Türkiye ile Yunanistan arasında bu tür problemler var. Türkiye de bazı askerlerin iadesini istiyor, Yunanistan da etmiyor.”

İnce, ilk olarak Gümülcine’ye geçti, Türkiye Başkonsolosluğunu ziyaret etti. İnce, Konsolos Murat Ömeroğlu’nu, Türkiye’den Yunanistan’a geçişi sırasında karşılamak için bir temsilci göndermediği için eleştirdi.

"16 yılın sonunda Türkiye için gerekli ne var ise yıkıma uğratmış biri"

Muharrem İnce’yle röportaj yapan Alman Bild gazetesi, söyleşiyi Türkçe yayımladı. “Muharrem İnce, seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlayabilir. O zaman birçok şey mümkün olabilir” yorumu yapılan röportaj özetle şöyle:

Başkan olursanız eski dönemle hesaplaşma olacak mı?

Biz hesaplaşmayacağız, açılan yaraları, tahribatları onaracağız. Türkiye’yi ayağa kaldıracağız.

Erdoğan’la aranızdaki fark nedir?

Ben demokrasiye inanan biriyim. O ise demokrasiyi kendi ideolojik örgüsündeki yönetim biçimi için araç olarak gören biri. 16 yılın sonunda Türkiye için gerekli ne var ise yıkıma uğratmış biri.

Türkiye’de sol neden yüzde 25 bandını aşamıyor?

Sol yüzde 25 değil, yüzde 35 oranında. Bunun kolayca yüzde 42 ve üzerine çıkacağına inananlardan biriyim. Yüzde 25 CHP’nin bundan alabildiği oyun yüzdesidir. Beni sol bir parti aday gösterdi. Ama kendimi sadece solcuların temsilcisi, adayı gibi hissetmiyorum. Milletimin tümünün adayı olma çabasındayım.