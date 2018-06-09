Muharrem İnce, Başak Demirtaş'ı ziyaret edecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, pazartesi günü Diyarbakır’a gidecek. İstasyon Meydanı’nda mitinge katılacak olan İnce’nin daha sonra bir buçuk yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret edecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır’da yapacağı mitinge hazırlanıyor. İnce’nin mitingi pazartesi günü (11 Haziran) saat 17.00’de İstasyon Meydanı’nda gerçekleşecek.

"İnsanlar inanılmaz heyecanlı"

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, miting için hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Diyarbakır merkez ve ilçelerinde miting için çalışma yürüttüklerini belirten Sayın, “Gittiğimiz her yerde insanlarımızı mitinge davet ediyoruz, broşürler dağıtıyoruz. Sivil toplum kurumlarıyla görüşmeler yapıyoruz. Diyebilirim ki Muharrem Bey’in Diyarbakır’a gelecek olması insanlarımızda heyecan yarattı” dedi.

Sayın, broşür dağıtımının yanı sıra anons araçlarıyla da Diyarbakır halkını miting alanına davet ettiklerini söyledi. Sayın, İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek mitinge Diyarbakır halkının ilgi göstereceğine kuşkusu olmadığını da dile getirdi.

"Diyarbakırlıların sempatisini kazandı"

Muharrem İnce’nin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmesi ve Kürt sorunu hakkında söyledikleriyle Diyarbakır halkının sempatisini kazandığını söyleyen Sayın, bunun seçim sonuçlarına da yansıyacağını söyledi.