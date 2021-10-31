Muharrem İnce: Atatürk'le uğraşanları başından gönderecektir bu millet

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, " Bu millet Atatürk sevgisini yüreğinden silmez. Atatürk'le uğraşanları başından gönderecektir bu millet" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Karadeniz ziyaretleri kapsamında partisinin Giresun ve Ordu İl Başkanlığı binalarının açılışını gerçekleştirdi. Giresun’da konuşan İnce, şunları söyledi:

"Türkiye'de pahalılık, geçim sıkıntısı almış başını gitmiş. Köprü pahalı olunca, mazot pahalı olunca tabi ki domates pahalı olacak. Geçim sıkıntısı zorlaşacak. Bütün bunların suçlusunu arayan bir kişi var.

Suçu kendinde aramayıp marketçide, soğancıda, patatesçide arayan bir Erdoğan var. Erdoğan'ın yönetim şekli, kendisi bir problem. ‘Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira olur demiştim’, oldu. Bu kafayla giderse dolar 18 lira olur. Ama gidemeyecekler, fazla ömürleri kalmadı.

Alenen artık Atatürk'le kavga ediyorlar. 30 Ağustos'ta bir Fatiha okumuyorlar, 29 Ekim'de adını anmıyorlar hutbede. Gidecekler. Bu millet Atatürk sevgisini yüreğinden silmez. Atatürk'le uğraşanları başından gönderecektir bu millet."