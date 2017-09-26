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Politika

"Muharrem İnce, Ankara'ya başkan adayı olabilir" iddiası

"Kişisel hırs ve beklentilerimiz, Türkiye zor günlerden geçerken ikinci planda kalmalı"

26 Eylül 2017 16:05

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilebileceğini iddia etti.

Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Ünal Demirtaş, son yerel seçimde Ankara'da Mansur Yavaş'ın aday gösterildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"O günler için Mansur yavaş doğru adaydı. Nitekim aldığı sonuç ortada. Ankara'ya o günler için Yalova'lı ince olmazdı. Aynen bildiğiniz kıyameti koparttı. Kişisel hırs ve beklentilerimiz, Türkiye zor günlerden geçerken ikinci planda kalmalıdır. Aday belli oluncaya kadar herkes aday olmak için çalışır, aday belli olduktan sonra da herkes o adayın arkasında partisinin başarısı için çalışır. Ben aday olamadım deyip, o da seçilmesin diye kıyameti koparmaz."

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