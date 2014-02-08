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Politika

Muharrem İnce: AKP yüzde 49 oy alsın, gider tavuk beslerim

CHP'li Muharrem İnce, Televizyonları da kıssa, tribünleri de sustursa, İnterneti de engellese, savcıyı polisi kendi adamından da yapsa ben bu milletin sağduyusuna inanıyorum

08 Şubat 2014 16:01

Hükümete yönelik yolsuzluk iddialarına değinen CHP'li Muharrem İnce, "30 Mart'ta AKP yüzde 49 oy alsın bırakırım siyaseti. Gider tavuk beslerim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, +1 Kanalında Pelin Batu'nun sunduğu 'Alternatifsiz' programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, siyaseti bırakma şartını açıkladı.

 

Siyaseti bırakma şartını açıkladı

 

Pelin Batu'nun Başbakan Erdoğan'ın "Yolsuzluk babadan oğula geçer" sözleriyle ilgili sorusuna "Başbakan çok doğru bir söz söylemiş" şeklinde yanıt veren İnce, şöyle devam etti: "İnsanlar bunların nasıl zenginleştiklerini gördü. Nasıl dolar meraklısı, villa meraklısı olduklarını insanlar gördü bunları. Artık herkes bunların çaldığının farkında. Ortada yolsuzluk var. Ortada rüşvet var. Bunu herkes görüyor. Görmüyorlarsa bırakmak lazım siyaseti. Benim siyasi hayatım için de dönüm noktasıdır bu. 30 Mart'ta AKP yüzde 49 oy alsın bırakırım siyaseti. Yapacak bir şey yok. Giderim kitap okurum. Tavuk beslerim."

 

Milletin sağduyusuna güveniyorum

 

Millete ortadaki haksızlığı göstermek için her yolu deneyeceklerini belirten İnce "Televizyonları da kıssa, tribünleri de sustursa, İnterneti de engellese, savcıyı polisi kendi adamından da yapsa ben bu milletin sağduyusuna inanıyorum. Ben çobanın sağduyusuna inanıyorum. O çoban geldi Ecevit'e oy verdi. Evren'in baskılarına rağmen bu millet gitti Özal'a oy verdi. Ben bu millete inanıyorum" dedi.

 

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