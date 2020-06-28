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Muharrem İnce: 400 ürüne ek gümrük vergisi gelmiş, Hamzaların, Ebubekirlerin ilave maaşları için para lazım

28 Haziran 2020 13:49

CHP'li Muharrem İnce, 400'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesini sosyal medya hesabından eleştirdi.

Eski güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'na; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in de Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasına göndermede bulunan İnce, "400 ürüne ek gümrük vergisi gelmiş. İneğe merada otlama vergisi, benim gibi saçı olmayanlara peruk vergisi, çocuklara oyun konsolu vergisi, radyolu duşakabine TRT vergisi, sigara tiryakilerine günah vergisi. Say say bitmez, Hamzaların, Ebubekirlerin ilave maaşları için para lazım" düşüncesini dile getirdi. 

 

TIKLAYIN | 400'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi

 

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