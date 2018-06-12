Muharrem İnce: 37 günde 84 miting yaptıran enerjinin kaynağını açıklıyorum...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 37 günde 84 miting yapmasını sağlayan 'enerji kaynağını' açıkladı. İnce, mitingine gelen bir kişinin hazırladığı ‘Muharrem İnce’ yazılı kartonun fotoğrafını paylaştı.

İnce kendisine TV programlarında da sorulan ‘Bu yoğunluğa enerjiniz nasıl yetiyor?’ sorusunun cevabını verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre İnce, paylaşımında ’37 günde 84 miting yaptıran enerjinin kaynağını açıklıyorum’ dedi ve mitingine gelen bir kişinin hazırladığı ‘Muharrem İnce’ yazılı kartonun fotoğrafını paylaştı. Muharrem İnce, bu paylaşımında ayrıca kendisini ünlü bilim adamı Albert Einstein’a benzeten destekçilerine de mesaj verdi. Einstein’ın MC2 formülü üzerinden hazırlanan görsel kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.