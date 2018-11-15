Muharrem İnce: 259 bin üyenin önüne sandık konulmalı (2)

MANİSA\'DA PARTİLİLERİYLE BULUŞTU

CHP eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol\'un organ yetmezliğinden yaşamını yitiren eşi Seren Anadol\'un (76) cenaze törenine katılan Muharrem İnce, programı kapsamında Manisa\'ya geçti. CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'na gelen İnce, parti binası önünde tezahüratlar ve alkışlarla karşılandı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Şehzadeler İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret eden İnce, daha sonra CHP Manisa İl Başkanlığı binasına geçerek basın açıklaması düzenledi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA ELEŞTİRİ

Konuşmasına Yazar Abdulkadir Mısırlıoğlu\'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ı eleştirerek başlayan İnce, şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin bunca problemleri varken, Türkiye\'nin gündemine bakın. Türkiye\'nin gündeminde ne var? Bir meczubu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı var. Toplumda çimento olması gereken, toplumu birleştirmesi, kucaklaştırması gereken birinci kişi kim diye sorsanız, \'Diyanet İşleri Başkanı\' derim. Din adamıdır. Büyük bir organizasyonun en başındadır. Barıştan, kardeşlikten, kucaklaşmaktan söz edecek bir numaralı kişinin yaptığına bakın, 9 Kasım günü \'Keşke Yunan galip gelseydi\' diyen birisini ziyarete gidiyor. Bu nasıl bir din adamlığıdır. Bu nasıl bir İslam anlayışıdır. Çekinmeden eleştireceksiniz. Kim ne derse desin.\"

\'BEN KONUŞURSAM DAĞLAR DİZE GELİR\'

Eleştirilerini sürdüren İnce, \"Türkiye\'nin gündeminde hayat pahalılığı olması gerekiyor. Gündemde işsizlik, çocuklarımızın eğitimi olması gerekirken bir bakıyorsun, \'Camiler ahır yapıldı\' diyorlar. Yalan söylüyorsunuz, camiler ahır falan yapılmadı. Senin döneminde yıkılan cami, Türkiye Cumhuriyeti\'nin hiçbir döneminde yıkılmamıştır. Geçmişteki günlerdeki olaylara atıfta bulunarak hiçbir yere varamazsınız. Türkiye\'nin bu ortamından herkesi kurtaracağız. Kimsenin bir kuşkusu olmasın\" diye konuştu.

Kendisinin bir duruşu olduğunu savunan İnce, \"Ben Muharrem İnce, siyaseti hep ilkeyle yapmışımdır. Benim için siyasette konjonktüre göre hareket etmek yoktur. Konjonktürden anlamam. Benim ilkelerim vardır. Dokunulmazlıklar konusuna karşı çıktım. Parti yönetimi dedi ki, bizi HDP\'yle aynı kefeye koyarlar. Ben de dedim ki \'Koysunlar.\' Ben hayır oyu verdim. Bugün olsa yine hayır oyu verirdim\" dedi.

Partililere seçim öncesinde kendi aralarında tartışma yapmamaları gerektiğini söyleyen İnce, \"Ben konuşursam dağlar dize gelir. Bana yapılan haksızlıkları konuşursam dağlar dize gelir. Ama konuşulmaz. Seçim öncelerinde partide tartışma çıkarılmaz. Seçim öncelerinde kan kusacaksın, kızılcık şerbeti içtim diyeceksin\" dedi.



Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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