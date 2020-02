Muharrem İnce: 24 Haziran'dan sonra bu aksaklıklar düzelecek (2)

\'ÜLKENİN BARIŞMAYA, KUCAKLAŞMAYA İHTİYACI VAR\'

Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sivas kent meydanında düzenlenen mitingde Sivaslılar ile buluştu. Havayolu ile Erzincan\'dan Sivas\'a gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim otobüsü ile mitingin yapılacağı kent meydanına geldi. İnce burada kendisini bekleyen yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. 1990 yılında Sivas\'ta 8 ay askerlik yaptığını anlatan İnce, \"13 Mart 1990\'da buraya indim. Soğuk karlı bir gündü. 8 ay askerliğe geldim. Kamyon şoförün oğlu olarak beni Vali karşılamadı. 8 ay şu tepede, soğukta süründüm. Bir bayram günü, jeton ile telefon kuyruğuna girip çocuğumun sesini duymak istediğimi hatırlatırdım. Eşim telefonda o dönem bana dedi ki \'Havadan helikopter geçiyordu, 4 yaşındaki oğlum onu görünce, demiş ki \'Babamın helikopteri geçiyor\'. Beni Genelkurmay Başkanı zanneydiyordu her halde, oysa ben o gün 600 tabak yıkamıştım\" dedi.

Ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan İnce, 81 milyonun bir yere kilitlendiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

\"24\'ünde bir şey yapacağız. Bu memleketin barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bütün adayları ziyaret ettim. Bugün de bankaya gidip hepsine 500\'er lira para yardımı yaptım. Onların ihtiyacı yok. Amacım Türkiye\'yi birleştirmek, kavgadan uzaklaştırmak. 81 milyonu diri tutup, ABD\'ye, Avrupa\'ya, Rusya\'ya kafa tutabilmek. Dolar, euro almış başını gidiyor. Ekonomi kurmayları ile toplantı yaptım. Benim de bu işlere kafa yoran arkadaşlarım var. Cumhurbaşkanı olduğumda, ekonomistler, güvenlik uzmanları, eğitimciler var, önemli bir kısmını seçim öncesinde açıklayacağım. Onlarla Türk milletine, Sayın Erdoğan\'a bir açıklama yapmak istiyorum. Tarihe bir not düşmek istiyorum. Diyorum ki; Sayın Erdoğan memleketin gidişatı kötü, kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız. Kavga ederek, bağırıp çağırarak kurtulamayız. İnsanları gererek kurtulamayız. Bizim kurtulmamız ancak bir türlü olur. Onu Sivaslıların, bütün milletimin önünde okuyorum. Döviz kurları artıyor, kısa bir sürede bu bize daha yüksek enflasyon ve faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kayına uğrayacak, ekonomik sistem ciddi bir sıkıntıya düşecektir. Bu tehlikelerden kurtulmak için size çağrımdır, önce yanınızdaki danışmanlarınızı, size ekonomik verileri yanlış anlatanları derhal uzaklaştırın. Merkez Bankası\'nın para politikasını bağımsız uygulamasına müdahale etmeyin. Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini, mali disiplininin öncelikli olduğunu piyasalara duyurun. Piyasalardaki dedikoduları, söylentileri bertaraf edin. Yabancı para cinsinden varlıkların TL\'ye dönüştürüleceği gibi çağ dışı söylentilerin aslının olmadığın söyleyin.\"

\'İNCE AYAR VERECEĞİZ\'

24 Haziran\'dan sonra bu aksaklıkların düzeltileceğini ve ekonomik aklın devreye girerek kamu mali disiplini sağlanacağını anlatan İnce, Merkez Bankası\'nın para politikasını bağımsız uygulayacağını ve yatırım güvenliği sağlayacaklarını belirterek, \"Atılacak bu adımlarla bir haftada bu karanlık tablo giderilecektir. Döviz ve faiz kontrol altına alınacaktır. Bunu bir uyarı olarak milletin önünde yapıyorum. Devlet yönetimi incelik ister. Kamuoyu önünde açıklamalarla olmaz. Yeni dönemde sloganımız \'İnce eleyip sık dokumak\' olacak. Yani hep birlikte bu kötü gidişata dur diyip bir ince ayar vereceğiz\" dedi.

\'FATURAYI FAKIBABA\'YA GÖNDERECEĞİM\'

Mazotu çiftçiye 3 liradan vereceklerini belirten Muharrem İnce, Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın, \'Muharrem İnce\'nin haberi yok , çiftçiye mazotu 2,5 liradan veriyoruz\' sözlerine atıfta bulunarak, \"Cuma günü, traktörü alıp benzinliğe gidip depoyu dolduracağım ve faturayı da Fakıbaba\'ya göndereceğim. Ya Uşak\'ta ya Afyon\'da çiftinin deposunu fulleyip göndereceğim. Ödemezse helal paramdan ben öderim\" dedi.

\'ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLACAK\'

Çiftçi ve emeklinin perişan durumda olduğunu, en düşük ve en yüksek emekli maaşı arasında 9 kat fark bulunduğunu anlatan İnce şöyle devam etti:

\"Asgari ücret, en kısa sürede 1 ayda 2200 lira olacak. Bu millet, tercihlerini ondan yana kullandığımızda mutlu yaşayacak. Sayın Erdoğan diyor ki \'Ben köprü yaptım\' diyor. Erdoğan, sen hiç şeker fabrikası yaptın mı. Et-Balık Kurumu yaptın mı. Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal, 3\'üncüyü sen yaptın. Demirel\'in yaptığı, Özal\'ın yaptığı köprüden gelen para hazineye, senin yaptığın köprüden gelen para uluslararası şirketlere gidiyor. Senin yaptığın köprü niye pahalı. Senin yaptığın köprüden geçen de para ödüyor geçmeyen de ödüyor.\"

ÖĞRENCİLERE KARŞILIKSIZ BURS SÖZÜ

Üniversite öğrencilerine yönelik de vaatlerde bulunan İnce, Avrupalı gençlerin rahat yaşadığını, ancak Türk gençlerinin sıkıntıda olduğunu ifade ederek, \"Fizik öğretmeni Muharrem abiniz olarak söz veriyorum. Hiç bir Üniversite öğrencisi tarikat yurtlarına muhtaç kalmayacak. 81 milyonluk bir devlet kendi evlatlarını okutamıyorsa yazıklar olsun. 2 Bayram, 19 Mayıs\'ta 500 lira gençlik busu, 29 Ekim\'de Cumhuriyet bursu. Karşılıksız, geri ödemesiz. Türkiye Cumhuriyetinin size armağanıdır bu. Bu parayı size devlet verecek. Devletin şimdi yaptığı yardımlar var ya, o yardımları Erdoğan yapmıyor, Ak Parti de yapmıyor, devlet yapıyor devlet. Onların hepsini artıracağım. Hiç bir ayrım yapmadan. Muhtarların verdiği listeyi esas alacağız. Parti il başkanlarının değil. Yardım almak isteyen CHP teşkilatına değil muhtara gidecek. Ona devlet onurlu bir ücret belirleyecek. Sosyal devletin gereğini yerine getireceğiz. Sadaka değil, lütuf değil, ananın ak sütü gibi helaldir. Devlet verecek bunu\" dedi.

\'EĞİTİM SİSTEMİNİ 1 YIL TARTIŞIP, DEĞİŞTİRECEĞİZ\'

Türkiye\'nin marka üreten bir ülke haline getirileceğini, her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına eğitime göndereceklerini anlatan İnce, bilgisayar mühendisi sayısını 100 binlere çıkarıp, üniversitelerde gelecek yüzyılları yakalamaya uygun, çözüm mimarlığı, robot koordinatörlüğü, mekatronik mühendisliği gibi bölümlerin açılacağını ifade etti. Bu doğrultuda eğitim politikasını de düzelteceklerini vaat eden İnce, \"Herkesi masaya davet edeceğiz. Partilileri, eğitimcileri, öğrencileri, velileri, 1 yıl tartışacağız. 1 yıl sonra eğitimde siyasal uzlaşmayı sağlayacağız önce. Herkes kabul edecek. Bu eğitim modeli bize uyar diyecek. Bunu sağladıktan sonra eğitim modelini değiştireceğiz\" diye konuştu.

Ülkeye uzlaşmayı, barışmayı önerdiğini anlatan İnce, 28 yıl önce askerlik için geldiği Sivas\'a şimdi Cumhurbaşkanı adayı olarak geldiğini, 4 Eylül\'da ise tarihi Sivas Kongresi\'nin yapıldığı şimdiki müze binasına Cumhurbaşkanı olarak gelip, konuşma yapacağını sözlerine ekledi.

