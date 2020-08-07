Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta 'ortadan kaybolmakla' eleştirildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin belge açıklayacak

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski CHP Yalova milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharram İnce 12 Ağustos'ta açıklama yapma kararı aldı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, İnce, ‘ortadan kaybolmakla’ eleştirildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin belge açıklayacak. Küçükkaya haberinde, "Edindiğim bilgiye göre açıklayacağı konunun başlığı kamuoyunda, CHP tabanında Muharrem İnce’nin ortadan kaybolmakla eleştirildiği 'Cumhurbaşkanlığı seçim gecesiyle' ilgili... Özetle İnce ve yakın ekibinin iddiası, 'CHP 60 bin sandığa gözlemci koymadı' olacak." ifadesini kullandı.