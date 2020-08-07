T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta 'ortadan kaybolmakla' eleştirildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin belge açıklayacak

07 Ağustos 2020 07:19

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski CHP Yalova milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharram İnce 12 Ağustos'ta açıklama yapma kararı aldı. 

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, İnce, ‘ortadan kaybolmakla’ eleştirildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin belge açıklayacak. Küçükkaya haberinde, "Edindiğim bilgiye göre açıklayacağı konunun başlığı kamuoyunda, CHP tabanında Muharrem İnce’nin ortadan kaybolmakla eleştirildiği 'Cumhurbaşkanlığı seçim gecesiyle' ilgili... Özetle İnce ve yakın ekibinin iddiası, 'CHP 60 bin sandığa gözlemci koymadı' olacak." ifadesini kullandı. 

 

 

 

ETİKETLER

CHPyeni partibelge12 Ağustosseçimfeceortadan kaybolmakgözlemci
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24