Hülya Karabağlı/ ANKARA

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, TBMM Genel Sekreterliği’nin düzenlediği , “Muharrem ayı” yemeklerini eleştiri yağmuruna tuttu. “Muharrem iftarı, Aleviliğe ve Aleviliğin matem anlayışına aykırıdır” diyen Aygün, “Alevilikte 'toplu iftar' olmadığı halde neden TBMM ‘Muharrem İftarları’ düzenlemektedir? Bu şekilde Alevilerin yas orucunu neden şova dönüştürülmektedir” dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e muharrem ayı iftarları soruları yönlendiren Aygün, “Oruç açmayı şova dönüştürme ise hiç yoktur. Aleviler, Hazreti Hüseyin ve 72 şehidin yaşadığı acıyı paylaşarak oruç tutarlar” dedi. Aygün’ün Çiçek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Meclis Genel Sekreterliği tarafından Meclis üyeler lokantasında ‘Muharrem İftarı’ düzenlenmektedir. Muharrem iftarı, Aleviliğe ve Aleviliğin matem anlayışına aykırıdır. Düzenlenen bu iftarlar iki nedenle yanlıştır. Laik bir devlette parlamentoda bu dini gösterilerin doğru olmamasının yanı sıra bunun Alevilerin yas orucu olduğu için de toplu halde açılması da doğru değildir. Alevilerde toplu iftar geleneği yoktur. Oruç açmayı şova dönüştürme ise hiç yoktur. Aleviler, Hazreti Hüseyin ve 72 şehidin yaşadığı acıyı paylaşarak oruç tutarlar.

Meclis bu uygulamadan vazgeçmeli

Alevilerin hiçbir talebine olumlu karşılık vermeyen TBMM, ‘Muharrem İftarı’ adı ile verilen ve kameraların çekim yaptığı, Alevi olan personel ve milletvekillerin katılmadığı bu uygulamadan vazgeçmelidir.

Alevi kanaat önderlerinden görüş alındı mı?

TBMM’de düzenlenen ‘Muharrem İftarları’ için Alevi Kanaat Önderlerinden görüş alınmış mıdır? Alınmış ise kimlerle görüşülmüştür?

TBMM’deki Alevi personel veya milletvekillerinin görüşü alınmış mıdır?

Matem Ayı olduğu halde neden tıpkı Ramazan iftarları gibi ele alıp toplu iftar yapmayı neye dayandırıyorsunuz?

Alevilikte toplu iftar olmadığı halde

Alevilikte 'toplu iftar' olmadığı halde neden TBMM ‘Muharrem İftarları’ düzenlemektedir? Bu şekilde Alevilerin yas orucunu neden şova dönüştürülmektedir?

Kameralar ve gösterişli sofralar doğru mu?

Muharrem Orucu’nda gösterişli sofralar ve kamera çekimlerinin olması sizce doğru mudur? TBMM’de düzenlemiş olduğunuz ‘Muharrem İftarı’nda neden sürekli kamera çekimi yapılmaktadır? Bunun Alevilerin tuttuğu yas orucuna aykırı olduğunu bilmiyor musunuz?

TV kameralarının önünde iftar yemeği vermek sizce reklam mıdır? Yoksa olağan halkla ilişkiler faaliyeti mi?

Bu iftar yemekleri sadece milletvekilleri için mi düzenlenmektedir? Neden TBMM’de çalışan Alevi personele sofranızda yer vermemektesiniz?

Meclis’te Cemevi olmuyar da ; iftar niye oluyor?

Düzenlediğiniz iftar sofralarına neden Alevi Milletvekilleri katılmamaktadır?

TBMM’de Aleviler için Cemevi olmuyor da iftar sofraları neden oluyor?

‘Muharrem İftarı’ düzenlemek için Diyanetten fetva aldınız mı?

Bu Aleviler için verilen bir ‘iftar’ sofrası mı yoksa ‘asimilasyon’ ve ‘inkâr’ sofrası mıdır?