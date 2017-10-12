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Yaşam

Muharrem ayının 10. gününün resmi tatil olması için kanun teklifi

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

12 Ekim 2017 23:51

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun ilgili bazı maddelerinde değişiklik yaparak, Muharrem Ayı’nın 10.gününün resmi tatil olarak kabul edilmesine dair kanun teklifi hazırladı. 

Doğan, kanun teklifinin gerekçesinde Muharrem ayının 10. Günü Kerbela’da yaşanan katliamın Aleviler için önemine vurgu yaptı. Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Aleviler Muharrem ayının 10. Günü Kerbela’da hayatını kaybedenlerin ruhları için, aynı acıların ve zulmün bir daha tekrar etmemesi, haksızlığın ve adaletsizliğin bir daha yaşanmaması için Aşure pişirirler. Aşure günü kırgınlıkların ortadan kalktığı, küslerin barıştığı, ailelerin bir araya geldiği, pirlerin, dedelerin ziyaret edildiği, duaların tüm insanlık için okunduğu bir gündür.

Bu özel ve anlamlı günde inançlarının gereğini yerine getirmek isteyen Alevilerin karşılaştığı zorluklar, ibadetlerini tam olarak yerine getirmesine engel olmaktadır. Çalışma yaşamının zorlukları, resmi işlerin devamlılığı nedeniyle Muharrem ayının 10. Günü’nün tatil edilmesi ibadetin ifa edilmesini hem kolaylaştıracak hem de daha anlamlı kılacaktır.”

 

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