T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnce: Dokunulmazlığım kaldırılsın, iftiradan kurtulmak istiyorum

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı’na dilekçeyle başvurdu

23 Kasım 2012 16:33

Meclis’te Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile “cinsel taciz” tartışması yaşayan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yaptı. İnce, “Hakkımda yürütülen iftira kampanyasından kurtulmak ve aklanmak istiyorum” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile ilgili gensoru önergesi görüşülürken sert tartışmalar yaşanmıştı.

Bülent Arınç, CHP'li Muharrem İnce hakkında "taciz" fezlekesi olduğunu söylemişti. Başbakan Yardımcısı Arınç, İnce’yi istifaya davet etmişti. Arınç ve İnce arasındaki “cinsel taciz” polemiği daha sonra da sürdü.

CHP'li İnce, “Bu çirkin iftiranın hesabını soracağım” diye konuştu.

ETİKETLER

muharem incetaciz iddiasıbülent arınçtelefon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24