İnce: Dokunulmazlığım kaldırılsın, iftiradan kurtulmak istiyorum

Meclis’te Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile “cinsel taciz” tartışması yaşayan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yaptı. İnce, “Hakkımda yürütülen iftira kampanyasından kurtulmak ve aklanmak istiyorum” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile ilgili gensoru önergesi görüşülürken sert tartışmalar yaşanmıştı.

Bülent Arınç, CHP'li Muharrem İnce hakkında "taciz" fezlekesi olduğunu söylemişti. Başbakan Yardımcısı Arınç, İnce’yi istifaya davet etmişti. Arınç ve İnce arasındaki “cinsel taciz” polemiği daha sonra da sürdü.

CHP'li İnce, “Bu çirkin iftiranın hesabını soracağım” diye konuştu.