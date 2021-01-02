Muharebe testleri yine yapılamadı; Pentagon, F-35'lere tam kapasite üretim onayı verilmesini süresiz olarak erteledi

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lockheed Martin'in ürettiği F-35 savaş uçaklarına tam kapasite üretim yapılması için onay verilmesini süresiz olarak beklemeye aldı.

Bloomberg'in aktardığına göre yetkililer, 2017'den bu yana birçok kez ertelenen muharebe testlerinin ne zaman yapılabileceği hakkında bilgi sunamadı.

Karar, Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord tarafından verildi. Normalde 2021'in mart ayından önce F-35 için tam kapasite üretim kararı verilmesi bekleniyordu.

Lord'un sözcüsü Jessica Maxwell, "Teknik zorluklar ve Covid-19, ABD'nin en pahalı silah sisteminin sofistike testlerinin yapılacağı simülasyon tesisinin hazırlanmasını geciktirdi" açıklamasında bulundu.

Maxwell, yeni tarihin bağımsız bir teknik inceleme sonucunda belirleneceğini ifade etti.

Simule edilmiş muharebe testlerinin aralıkta yapılması planlanıyordu. Bu test, 2017'den bu yana defalarca ertelendi. Testin yapılmasının ardından verilerin taşınması ve analiz edilmesi, ardından da raporun Kongre'ye ve Pentagon liderlerine verilmesi yaklaşık 2-3 ay sürecek.

Tam kapasite üretimle ilgili kararı 20 Ocak'ta iktidara gelecek Joe Biden ve ekibinin vermesi gerekecek.

Türkiye, 2019'da Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri aldığı için F-35 programından çıkarılmıştı