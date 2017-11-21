Muhammet'in tren altında kalma anı kamerada

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'nin Toprakkale ilçesinde 12 yaşındaki Muhammet Emre Gelebek\'in trenin altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

15 Kasım\'da Karataş mahallesinde bulunan tren garında meydana gelen olayda, öğle yemeği için 7\'nci sınıf öğrencisi olduğu Dağıstan Ortaokulu\'dan çıkıp eve giden Muhammet Emre Gelebek, arkadaşlarıyla birlikte hareket halindeki trenin yanında koşmaya başladı. Bir anda dengesini kaybederek trenin altında kalan çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, Gebelek\'in tren altında kalma anı ise istasyondaki güvenlik kameralarına yansıdı.



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