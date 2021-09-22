Muhammet Demir'in golü, Süper Lig tarihine geçti!

Gaziantep FK'nın Medipol Başakşehir karşısında Muhammet Demir ile 9. saniyede kaydettiği gol, Süper Lig tarihinin en erken golü oldu.

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK-Başakşehir maçı Türk futbol tarihine geçti. Ev sahibi takımın golcüsü Muhammet Demir, 9. saniyede Başakşehir filelerini havalandırmayı başardı.

Başlama vuruşunun ardından savunmadan gönderilen uzun topu, Figueiredo kafa pasıyla Muhammet’e indirdi. Ceza sahasında topu önüne alıp sert şutla kaleci Volkan Babacan’ı çaresiz bırakan Muhammet Demir, Gaziantep FK’yı 1-0’lık üstünlüğe taşıdı. 9. saniyede atılan bu gol Süper Lig’de atılan en erken gol olarak tarihe geçti.

Süper Lig’de daha önce atılan en erken goller

2008-2009 sezonunda Denizlispor formasıyla Bevon Roberts’in Eskişehirspor’a attığı gol: 12. saniye

2007-2008 sezonunda Trabzonspor’un Gaziantepspor’u 3-2 yendiği maçta Umut Bulut’un attığı gol: 17. saniye