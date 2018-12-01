Muhammet Demir: "3 haftada 7 puan alarak iyi bir takım olduğumuzu gösterdik"

\"Sezon başından bu yana final paslarıyla ilgili sıkıntı yaşıyorduk\"

\"Hakan hocayla bu şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum\"

İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA) - Demir Grup Sivasspor\'un Medipol Başakşehir\'i deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadelenin tek golünü kaydeden Muhammet Demir, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son 3 haftada aldıkları 7 puanla iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini belirten Muhammet Demir, \"Açıkçası iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk. Bunu sahaya da yansıtıyorduk ama skora yansıtamıyorduk. Son 3 haftada 7 puan alarak iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. İnşallah bunun da devamı gelir. Tek temennimiz bu. İlk hedefimiz önümüzdeki 3 maçta en iyi şekilde puanlar almak. Bunların 2\'sini iç sahada oynayacağız. Seyircimiz, stat atmosferi derken bu avantajı kullanmak istiyoruz. İlk yarıyı en iyi şekilde tamamlayıp ikinci yarıya da iyi başlayarak gidebildiğimiz kadar gideceğiz\" dedi.

\"SEZON BAŞINDAN BU YANA FİNAL PASLARIYLA İLGİLİ SIKINTI YAŞIYORDUK\"

Bugüne kadar son vuruşlarda ve final paslarında sıkıntılar yaşadıklarını belirten Muhammet Demir, \"Açıkçası son vuruşlarda sorunlar yaşıyorduk bazen ama daha çok final paslarında sıkıntılarımız vardı. Belki oyun ritmiyle alakalı, belki farklı sistemlerle alakalı durumlar vardı. Sezon başından bu yana final paslarıyla ilgili sıkıntı yaşıyorduk. Bu yavaş yavaş tabii ki düzelecekti. Ben uzun zamandır oynamıyordum ve takıma şimdi adapte oluyorum. Oynadıkça birbirimizi tanıyoruz. Kendi adıma konuşursak takıma faydalı olmanın peşindeyim. Kondisyonu ve maç ritmini yakaladığımız zaman çok daha faydalı olacağımı düşünüyorum. İnşallah kaza bela sakatlık olmaz ve aynı şekilde devam ederim\" ifadelerini kullandı.

Son 2 deplasman maçında şampiyonluk adayları Beşiktaş ve Medipol Başakşehir karşısında alınan 6 puan ile ilgili yorum yapan golcü oyuncu, \"İyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Bunu da 2 şampiyonluk adayını yenerek gösterdik. Darısı diğer büyük takımların başına\" diye konuştu.

\"HAKAN HOCAYLA BU ŞANSSIZLIĞIMIZI KIRDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM\"

Yeni teknik direktörleri Hakan Keleş ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Demir, şöyle konuştu: \"Bunun ne yorumunu ben yapabilirim ne kararını ben verebilirim. Yönetimimiz böyle bir karar aldı, 3 haftada 7 puan aldıysak inşallah hocamız için de bir şeyler iyi gider. Biz ona, o da bize yardımcı olmaya çalışıyor. Tamer hoca zamanında da iyi oynuyorduk, sadece şanssızlığımız vardı. Hakan hocayla da bu şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum. Kulübümüzü zaten konuşmaya gerek bile yok. Herkes ne olduğunu çok iyi biliyor. Kulübün ne kadar doğru yönetildiği, diğer kulüplere bakınca iyice ortaya çıkıyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Muhammet Demir\'in açıklamaları