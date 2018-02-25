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Muhammet dededen Mehmetçiğe çay servisi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı'nın önemli üsleri arasında yer alan Hatay'ın Hassa ilçesi sınırda görevli askerlere 7'den 77'ye tüm Hassa halkı yardım etmek için seferber oldu

25 Şubat 2018 13:07

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı\'nın önemli üsleri arasında yer alan Hatay\'ın Hassa ilçesi sınırda görevli askerlere 7\'den 77\'ye tüm Hassa halkı yardım etmek için seferber oldu.
Sugediği Mahallesi yakınlarındaki sınır kontrol noktasını ziyaret edip kendi elleriyle demlediği çayları ikram eden Hacı Muhammet Bulut (85) ise tüm Türkiye\'yi duygulandırdı. Dua dışında başka şekilde de yardım etmek istediğini, bu nedenle sınıra kadar geldiğini söyleyen Bulut, \"Dualarımız gece gündüz görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan askerlerimizle. Ben operasyon başladığından bu yana askerlerimize dua ediyorum ama artık yanlarına gidip onlara farklı şekilde de olsa bir fayda sağlamak istedim. Bende elimdeki bu kara demlikle askerlerimize çay demleyip ikram etmek istedim. Buraya yaktığım ateşte çayı demledim bardaklara doldurup Mehmetçiğimize ikram ettim. Allah ordumuzu ve yurdumuzu her türlü beladan, kazadan korusun\" dedi.

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