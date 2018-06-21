Muhammet Çiçek Kızılcabölükspor'da

DENİZLİ, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, Orhangazi Belediyespor forması giyen Muhammet Çiçek\'le anlaşma sağladı. Denizli ekibi stoperde görev yapan 24 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kızılcabölükspor\'da forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Muhammet Çiçek, \"İmza, her iki taraf için de hayırlı olsun. Burada oynayacağım için mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum\" diye konuştu.

Galatasaray\'ın altyapısında görev alan Muhammet, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece Tepecikspor ve Orhangazi Belediyespor\'da top koşturdu.