Muhammed Veli Dümez cinayetinin gözaltındaki son şüphelisi serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan halası H.T., adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheli olarak gözaltına alınan dayısı ve bir köylü de adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Böylece çocuğun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltında kimse kalmadı.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Veli Dümez, 22 Ocak Çarşamba akşamı kayboldu. Dümez ailesi de oğullarını aramaya başladı. Mahallelinin de katıldığı arama sırasında, Muhammed, metruk bir evde ağır yaralı olarak bulundu. Yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış halde bulunan çocuk, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muhammed'in ölümünü araştırmak için özel ekip görevlendirildi. Özel ekip, 5 ev ve 2 işyerinde yaptığı aramada elde ettiği deliller doğrultusunda Muhammed'in dayısı V.T.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, dayı V.T. ile G.D. çıkarıldıkları adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Jandarma, Muhammed'in Başalan Mahallesi'nde yaşayan halası H.T.'yi de gözaltına aldı. 2 gün gözaltında kalan H.T., sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest kaldı. Halanın da salıverilmesiyle, özel ekip tarafından soruşturulan ölüm olayında gözaltında kimse kalmadı.

Mahalle halkı tedirgin

Öte yandan Muhammed Veli Dümez cinayetinin aydınlatılmaması nedeniyle mahalle halkı, çocuklarını yalnız bırakamıyor. Çocuklarının dışarı çıkmasına izin vermeyen mahalle halkı, yaşanan olaydan dolayı büyük endişe duyduklarını söyledi.

Mahalle halkı geçtiğimiz günlerde de olayın aydınlatılması için yürüyüş düzenlemiş, ancak kalabalık ile serbest bırakılan V.T.’nin akrabaları arasında çıkan gerginlikte silahlar ateşlenmişti. Gerginlik, jandarma müdahalesiyle sonlandırılmıştı.