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'Muhammed müslüman değildi' sözü için özür diledi

Meryem Uzerli, önceki gün sosyal medya da yayınladığı ve tartışmalara yol açan mesajı için yine sosyal medya üzerinden özür diledi

05 Nisan 2014 20:40

Oyuncu Meryem Uzerli, Facebook sayfasında yayınladığı "Buda Budist değildi. İsa Hıristiyan değildi. Muhammed, Müslüman değildi. Onlar sevgiyi öğreten öğretmenlerdi. Onların dini sevgiydi" mesajı nedeniyle takipçilerinden özür diledi.

Uzerli facebook sayfasına "Eğer herhangi birini kırdıysam özür dilerim. Ben paylaştığım mesaj ile sevgi göndermek istedim, olay yaratmak değil. Bir sürü insan yanlış anladı. Bunu istemedim. Allah'a çok inanıyorum ve hayatta saygısız olmak istemem. Çünkü herkese karşı saygım sonsuz. Sevgiler..." notunu düştü.

 

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