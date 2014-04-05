'Muhammed müslüman değildi' sözü için özür diledi

Oyuncu Meryem Uzerli, Facebook sayfasında yayınladığı "Buda Budist değildi. İsa Hıristiyan değildi. Muhammed, Müslüman değildi. Onlar sevgiyi öğreten öğretmenlerdi. Onların dini sevgiydi" mesajı nedeniyle takipçilerinden özür diledi.

Uzerli facebook sayfasına "Eğer herhangi birini kırdıysam özür dilerim. Ben paylaştığım mesaj ile sevgi göndermek istedim, olay yaratmak değil. Bir sürü insan yanlış anladı. Bunu istemedim. Allah'a çok inanıyorum ve hayatta saygısız olmak istemem. Çünkü herkese karşı saygım sonsuz. Sevgiler..." notunu düştü.