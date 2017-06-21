Muhammed bin Selman Suudi Arabistan'ın yeni veliahdı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un kraliyet fermanıyla ülkenin veliaht prensi değişti. Buna göre 31 yaşındaki Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, bugünkü fermana kadar Veliaht Prens olan 57 yaşındaki ve Kral'ın yeğeni Muhammed bin Nayef'in yerine geçiyor.

Çarşamba günü itibarıyla geçerli olan ferman krallığın Sadakat Konseyi'nde onaylandı ve devamında görevinden azledilen bin Nayef karara uygun bir şekilde yeni Veliaht Prens'e bağlılık yemini etti.

Muhammed bin Selman kimdir?

Savunma Bakanı görevini devam ettirecek olan yeni Veliaht Prens, aynı zamanda kraliyet hiyerarşisi içinde ikinci adam konumuna yükselmesiyle birlikte Başbakan Yardımcılığı görevini de devraldı.

Bin Selman, Suudi Arabistan'ın Yemen'de devam eden iç savaşa 2015'te müdahale etmesinden beri orduya liderlik ediyor.

Yeni Veliaht Prens aynı zamanda Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun 2016'da kısmen özelleştirilmesini ve enerji yasalarında bir takım değişiklikler teklif etmişti.

ABD'yle yakın ilişkileri olduğu bilinen bin Selman, Kral'ın da oğlu. Associated Press haber ajansına konuşan analistlere göre yeni Veliaht Prens'in genç yaşı, krallığın önümüzdeki onlarca yıl boyunca politikalarını belirlemede etkin bir rol oynayabilir.

Ancak analistler aynı zamanda, bin Selman'ın hırslı politikalarının kraliyet ailesi içinde bir takım gerginliklere yol açabileceği görüşünde.

Mevcut Kral 81 yaşındaki Selman, 10 yıldır Kral olan Abdullah bin Abdülaziz el-Suud'un ölümüyle birlikte 2015 yılında tahta çıkmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/dpa/ÇÖ/GA