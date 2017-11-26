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Muhammed bebeğin öldüğü asansör faciası güvenlik kamerasında

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)  Esenyurt'ta, 9 aylık Muhammed bebeğin önceki gün asansör boşluğuna düşme anı güvenlik kameralarında böyle görüntülendi

26 Kasım 2017 19:14

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)  Esenyurt\'ta, 9 aylık Muhammed bebeğin önceki gün asansör boşluğuna düşme anı güvenlik kameralarında böyle görüntülendi. Görüntülerde, anne Alfiye Şayahmetova binanın eksi birinci katından, Azamat (10) ile Salma\'yı (5) yukarı çıkmak için asansöre bindiriyor. Daha sonra da 9 aylık Muhammed\'in bulunduğu bebek aracını da asansör kabinine koyuyor. Bu sırada çocukların bulunduğu asansör henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ediyor. Muhammed bebek arabasından boşluğa düşüyor. Anne Azaman Şayahmetof çaresizce yardım çığlıkları atıyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

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