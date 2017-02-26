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Dünya

Muhammed Ali'nin oğluna Müslümanlık sorgusu; ABD'de havalimanında 2 saat alıkonuldu

Ali'nin avukatı Mancini, görevlilerin Ali'ye "Müslüman mısınız?" diye sorduğunu belirtti

26 Şubat 2017 13:59

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump yönetiminin aldığı seyahat kısıtlama kararının ardından, boksun efsane ismi Muhammed Ali’nin oğlunun Florida'daki havaalanında alıkonulduğu ve sorguya çekildiği ortaya çıktı. Camacho-Ali'nin eşi Muhammed Ali'nin bir fotoğrafını yetkililere gösterdikten sonra salıverildiği ancak yanında benzeri bir fotoğraf olmayan oğlunun iki saat boyunca sorguya çekildiği bildirildi.

"'Louisville Courier-Journal"ın haberinde Muhammed Ali Jr.'ın annesi Khalilah Camacho-Ali birlikte Florida'daki Fort Lauderdale Uluslararası Havaalanı'nda alıkonulduğu belirtildi. Ali'nin arkadaşı ve avukatı Chris Mancini'nin açıklamasına göre, Ali ve annesi Jamaika seyahatlerinden dönüşte Arapça isimleri nedeniyle Amerikalı gümrük görevlileri tarafından durduruldu. Camacho-Ali'nin eşi Muhammed Ali'nin bir fotoğrafını yetkililere gösterdikten sonra salıverildiği ancak yanında benzeri bir fotoğraf olmayan oğlunun iki saat boyunca sorguya çekildiği bildirildi.

Ali ailesi yargıya gidecek

Ali'nin avukatı Mancini, görevlilerin müvekkilinin isminin nereden geldiğini sorduklarını, Ali'nin ‘'Müslüman mısınız?'' sorusuna ‘'evet'' yanıtını vermesinden sonra da müvekkiline daha detaylı sorular yönelttiklerini açıkladı. Mancini, Ali ailesinin yaşananların Trump'ın kimi Müslüman ülkelerin vatandaşları için uygulamaya koymak istediği tartışmalı seyahat yasağı girişimiyle doğrudan bağlantısı bulunduğundan şüphe duymadıklarını açıkladı. Ailenin, şu ana kadar kaç yolcunun benzeri bir sorguya maruz kaldığını araştırdığı ve olayı yargıya taşımaya hazırlandığı öğrenildi.

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