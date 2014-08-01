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Spor

Muhammed Ali'nin eldiveni 388 bin 375 dolara satıldı

Boksun efsanevi ismi Muhammed Ali'nin Joe Frazier ile 1971'de yaptığı maçta giydiği eldivenler, düzenlenen müzayedede adı açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından alındı

01 Ağustos 2014 16:41

Dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali’nin “yüzyılın kapışması” olarak nitelenen 1971 yılındaki Joe Frazier maçında giydiği eldivenler ABD’de bir müzayedede satışa sunuldu. Adı açıklanmayan bir koleksiyoncunun aldığı eldivenler  388 bin 375 dolara mal oldu.

Anadolu Ajansı’nın İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, tüm zamanların en iyi ağırsiklet boksörleri arasında yer alan Muhammed Ali'nin 1971 yılında döneminin bir diğer ünlü boksörü Joe Frazier ile "yüzyılın kapışması" olarak nitelenen maçta kullandığı eldivenler, ABD'nin Cleveland kentinden düzenlenen müzayedede satışa çıktı.

ABD'nin Vietnam ile savaşa girdiği dönemde askerlik görevini yapmayı reddetmesi ve Müslüman kimliğiyle de döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Ali, 1974 ve 1975 yıllarında Frazier ile iki karşılaşmaya daha çıkmış ve bu maçları kazanarak şampiyonluk ünvanını geri almıştı.

ABD'li boksörün ilk dünya şampiyonasında giydiği eldivenler ise 836bin 500 dolara alıcı bulmuştu.

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