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Yaşam

Muhammed Ali'nin çenesini kıran adam öldü

Profesyonel kariyerine 1967 yılında başlayan Norton, ringlere veda ettiği 1981 yılına kadar 42 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde ederken 33 karşılaşmayı nakavt ile kazandı.

20 Eylül 2013 15:26

Dünya ağır siklet boks şampiyonu Ken Norton hayatını kaybetti. Boks tarihinin efsanevi isimlerinden 70 yaşındaki Birleşik Amerikalı eski boksör bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele ediyordu.
 
Ken Norton, Amerika Birleşik Devletleri 'nin Arizona eyaletindeki bir hastanede yaşamını yitirdi.
 
Profesyonel kariyerine 1967 yılında başlayan Norton, ringlere veda ettiği 1981 yılına kadar 42 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde ederken 33 karşılaşmayı nakavt ile kazandı. 
 
Asıl ününü boks dünyasının bir diğer efsane ismi Muhammed Ali ile 1973 yılında dövüştüğü maçta kazandı. Muhammed Ali'nin çenesinin kırıldığı bu karşılaşmada galip gelen Norton, rakibini o ana kadar mağlup edebilen ikinci boksör olmuştu. Norton 1981 yılında Gerry Cooney'e nakavt ile yenildiği maçın ardından kariyerini sonlandırmıştı.

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