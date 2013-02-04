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Yaşam

Muhammed Ali ölüm döşeğinde mi?

Rahman Ali: Ağabeyim konuşamıyor, beni tanımıyor. Çok kötü bir durumda, çok hasta. Yaza çıkar mı bilemiyorum. Kaderi Tanrı'nın ellerinde. Umarım acı çekmeden aramızdan ayrılır

04 Şubat 2013 12:36

Dünyaca ünlü boks efsanesi Muhammed Ali'nin erkek kardeşi Rahman Ali, Parkinson hastalığı nedeniyle iyice zayıflayan Muhammed Ali'nin ağabeyinin ölüm döşeğinde olduğunu ve kendilerini bile tanımadığını söyledi.

İngiliz the Sun gazetesine konuşan Rahman Ali, "Ağabeyim konuşamıyor, beni tanımıyor. Çok kötü bir durumda, çok hasta. Birkaç ay da olabilir, birkaç gün de olabilir. Yaza çıkar mı bilemiyorum. Kaderi Tanrı'nın ellerinde. Umarım acı çekmeden aramızdan ayrılır" dedi.

Hürriyet'ter yer alan habere göre, 71 yaşındaki efsanenin durumunun bu kadar kötü olmasının asıl nedeninin Parkinson hastalığı değil, 26 yıllık eşi Lonnie olduğunu belirten Rahman Ali, "Ağabeyimi bizden kopardı. Muhammed neler döndüğünün farkında olsa çok sinirlenirdi" şeklinde konuştu.


'Babam ölüm döşeğinde değil'


Muhammed Ali'nin kızı May May Ali ise, babasının "ölüm döşeğinde" olduğuna ilişkin söylentileri yalanladı.

May May Ali, babasının sağlık durumuna ilişkin sık sık ortaya atılan bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydederken, daha dün sabah telefonla konuştuğu babasının iyi olduğunu ve Arizona'daki evinde, Baltimore Ravens formasıyla Amerikan futbolu şampiyonası "Super Bowl"u izlediğini söyledi.

Muhammed Ali son olarak geçtiğimiz yaz Londra 2012 Olimpiyatları'nın açılış töreninde kamuoyunun önüne çıkmıştı. Eşi Lonnie'nin yardımıyla zorlukla yürüyen Ali'nin durumu endişe yaratmıştı. 2011 yılında da bir başka boks efsanesi Joe Frazier'ın cenazesine giden Muhammed Ali sonrasında ağırlaşmış ve günlerce hastanede kalmıştı.

Tüm zamanların en iyi boksörü, ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali, geçen ay 71. doğum gününü kutlamıştı. Muhammed Ali'nin bir süredir Parkinson hastası olduğu biliniyor

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