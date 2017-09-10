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Spor

Muhammed Ali Kupası nakavtla başladı

Hafif Ağır Sıklet ve Süper Orta Sıklette dünyanın en iyi 8'er boksörünün katıldığı Muhammed Ali Kupası'nın ilk maçında Ukraynalı Oleksandr Usky, Alman Marco Huck'u teknik nakavtla yendi

10 Eylül 2017 17:25

Hafif Ağır Sıklet ve Süper Orta Sıklette dünyanın en iyi 8\'er boksörünün katıldığı Muhammed Ali Kupası\'nın ilk maçında Ukraynalı Oleksandr Usky, Alman Marco Huck\'u teknik nakavtla yendi.
Almanya\'nın Berlin kentindeki Max Schmelig salonunda 5 bin seyirci önünde yapılan Hafif Ağır Sıklet (90,72 kilo) maçında Ukraynalı boksör maç boyunca büyük üstünlük sağladı. Huck\'un tek bir raund kazanamadığı maçın 10. raundunun 2,18 dakikasında hakem maçı durdurarak Usky\'i teknik nakavtla galip ilan etti. Usky aynı zamanda WBO Dünya Şampiyonluğu unvanını da korudu. Bugüne kadar hiç yenilgi almayan ve şu anda dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak kabul edilen Usky yarı finalde Mairis Briedis-Mike Perez maçının galibiyle karşılaşacak.
Muhammed Ali Kupası\'nda Süper Orta Sıklette (76,2 kilo) Avni Yıldırım, İngiliz Chris Eubank jr. ile karşılaşacak.

BERLİN / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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