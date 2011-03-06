-MUHALİFLERİN 3-4 AYLIK YİYECEK STOKU VAR KAHİRE (A.A) - 06.03.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi yönetimine karşı Bingazi'de oluşturulan Ulusal Libya Konseyinin üyelerinden Saad el Fercani, 3-4 ay yetecek kadar yiyecek stokları olduğunu söyledi. El Arabiye televizyonuna konuşan Fercani, ellerinde ilaç, gaz ve petrolleri olduğunu da belirtti. Konseyin ekonomik işlerden sorumlu üyesi Fercani, petrol anlaşmalarına uyacaklarını ifade ederek, "Tüm anlaşmalarımızı karşılayacağız, bunlar değiştirilemez" diye konuştu. -MUHALİFLER KADDAFİ BİRLİKLERİNİ GERİ PÜSKÜRTTÜ Libya'da muhalifler, başkent Trablus'a 50 kilometre mesafedeki Zaviye'de Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin düzenlediği son saldırının da geri püskürtüldüğünü bildirdi. Direnişçilerin sözcüsü telefonla yaptığı açıklamada, "Bu sabah, dünkünden daha büyük yeni bir saldırı düzenlendi. Çatışma bir buçuk saat sürdü. Bizim tarafımızdan 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı" dedi. Sözcü, kentteki ana meydanın hala kendi kontrollerinde olduğunu belirtti ve şu andaki durumun sakin olduğunu kaydetti. Bu arada, direnişçilerin kontrolündeki Misrata kenti sakinleri, başkent Trablus'un 150 kilometre doğusundaki kente ağır silahlarla taarruz eden Albay Kaddafi'ye sadık kuvvetlere ait tankların kent merkezinde top ateşi açtıklarını bildirdi. Öte yandan, sağlık yetkilileri, Kaddafi yanlılarının saldırdığı Bin Cevad'daki çatışmalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını söyledi. -HÜKÜMET YANLISI GRUPLAR GÖSTERİCİLERE SALDIRDI Yemen'in güneyinde hükümet yanlısı grupların protestocuların kampına saldırdığı bildirildi. Başkent Sana'nın güneyindeki İbb kentindeki bir protesto lideri, "İktidar partisinden büyük bir grup taş ve sopalarla protestoculara saldırdı. 6'sı ağır, 25 kişi yaralandı" dedi. Hükümetten ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Bu arada muhalefet, 2013'e kadar görevde kalmaya kararlı olduğunu açıklamasının ardından Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih istifa edinceye dek gösterilerin yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.