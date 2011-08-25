-Muhaliflerden Yeşil Meydan'da gövde gösterisi TRABLUS (A.A) - 24.08.2011 - Trablus'un büyük bölümünde kontrolü ele alan muhalif güçler, ağır silahlar bulunan araçlarıyla geldikleri ünlü Yeşil Meydan'da gövde gösterisi yapıyor. AA muhabirinin izlenimlerine göre, Trablus'un batı kesiminin tamamen muhaliflerin elinde olduğu, şehir merkezinde de devlet otoritesinin ortadan kalktığı görülüyor. Çoğunluğu gençlerden oluşan silahlı muhalifler, ana caddelerde barikat kurarak pasaport ve kimlik kontrolü yapıyorlar. Kenar semtlerin cadde ve sokaklarında nadiren insana rastlanırken, Trablus merkezinde insan ve araç yoğunluğu artıyor. Muhalifler, lüks otellerin, kamu binaları, bankalar, tarihi ve modern çarşıların çevrelediği ünlü Yeşil Meydan'da ağır silahlarla havaya ateş açarak zafer kutlamaları yapıyor. Muhalif askerlerin kutlamalarına, otomobilleriyle Yeşil Meydan'a gelen çocuklu ailer de tekbir ve Kaddafi aleyhtarı sloganlarla destek veriyor. Trabluslular, ülkelerinde artık Kaddafisiz bir dönemin başladığını, hürriyetlerini kazandıklarını ifade ediyorlar. ''Yaşasın Özgür Libya'' ve ''Özgürlüğümüzden vazgeçmeyiz'' şeklinde sloganlar atan bazı Libyalılar, yakın zamanda ülkenin Kaddafi güçlerinden tamamen arındığını tüm dünyaya deklare edeceklerine olan inançlarını dile getiriyorlar. Öte yandan, Libya genelinde sadece Buslim'in Kaddafi güçlerinin kontrolü altında olduğu, Aziziye'nin tamamının, Trablus'un ise yüzde 80'inin muhaliflerin eline geçtiği ifade ediliyor. Kaddafi'nin nerede olduğuna dair sorular ise hala net şekilde yanıtlanamıyor. Diğer taraftan, dünkü çatışmalarda yaralananların tedavileri ise sürüyor. Kentin batı yakasında bulunan Al Ardelos Hastanesi'ne dünkü çatışmalarda 150 yaralının getirildiği, bunlardan 15'inin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu arada, son günlerdeki gelişmelerin ardından çok sayıda yabancı gazeteci de Trablus'ta bulunuyor. Ancak, şehirde birkaç otel hizmet verdiği için oda bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Otellerde yeterli eleman olmadığından, yetersiz resepsiyon hizmetleri nedeniyle müşteriler saatlerce beklemek zorunda kalıyor.