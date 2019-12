Muhaliflerden Suriyelilere çağrı: Türkiye'ye kaçın

T24- Türkiye sınırına 20 kilometre uzaklıktaki Cisr El Şukur’da 120 kişinin öldürülmesi üzerine muhalifler kasaba sakinlerini Facebook üzerinden uyardı: "Ordu müdahale edecek, Türkiye’ye kaçın!"

Suriye’de, kuzeydeki Cisr El Şukur kasabasındaki karakol baskınında 120’nin üzerinde güvenlik görevlisinin ölmesini ardından hükümet misilleme tehdidinde bulundu. “Elimiz kolumuz bağlı durmayacağız” diyen Suriye İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim El Saar “Ordu, güvenliği yeniden tesis etme görevini yerine getirecek” şeklinde konuştu. Bu arada zırhlı araç ve tanklardan oluşan birliklerin 25 kilometre uzaklıktaki Ariha kasabasında konuşlandırıldığı görüldü. Muhalifler ise “Suriye Devrimi” adlı Facebook sayfasından, ordunun, Türkiye sınırına 20 km uzaklıktaki Cisr El Şukur’a müdahalede bulunacağı öngörüsüyle, çatışmaların hemen ardından kasaba halkına en kısa sürede Türkiye’ye kaçma çağrısı yaptı. Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki sınır yetkilileri son günlerde sınıra yaklaşık 20 Suriyelinin yaralı halde sığındığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise sığınmacılardan birinin kurşun yaraları yüzünden hastaneye nakledilirken ambülansta hayatını kaybettiğini aktardı.





Esad tertipledi kuşkusu





Bu arada dün, hayatını kaybeden güvenlik güçleri için Şam’da resmi bir cenaze töreni düzenlendi. Suriyeli muhalifler ise devlet televizyonunun aktardıkları bilgilere kuşkuyla yaklaşıyor. Sevasiye insan hakları örgütü, ölenlerin çoğunun sivil ya da ateş açmayı reddeden askerler olduğunu belirtirken, muhalif gruplardan, Yerel Koordinasyon Komiteleri ise yaşananların ordu harekatını meşru kılmak için tertiplenmiş olabileceğine işaret etti.





Silahlar Türkiye’den





CNN televizyonuna konuşan bir muhalif ise Cisr El Şukur ve çevre kasabalardaki çatışmaların ordu ve Müslüman Kardeşler üyeleri arasında yaşandığını, olaylarda ise 90 güvenlik gücü ve 23 muhalifin öldüğünü, dokuz tank ile iki helikopterin de imha edildiğini söyledi. Muhalif, ayrıca silahların Türkiye sınırından temin edildiğini öne sürdü. Reuters ajansına konuşan bir Cisr El Şukur sakini ise pazartesi günü keskin nişancıların sokaklara çıkan herkese ateş açtığını söylerken, komşu kasabalardan “Şabiha” adı verilen Esad yanlısı özel kuvvetlerin de Cisr El Şukur’un çevresinde görüldüğünü belirtti. İran’daki Besicilerin Suriye’deki muadili olan ‘Şabiha’nın ayaklanma boyunca İran tarafından destek aldığı da iddia ediliyor. Bu arada Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Beşşar Esad’ın “ülkeyi yönetmek için meşruiyetini kaybettiğini” söyleyerek, ülkesinin, Suriye’nin protestoculara tavrı nedeniyle kınandığı bir karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine getirmeye hazırlandığını duyurdu.





Suriyeli askerlerin ‘ganimetleri’





Suriye hükümeti barışçıl protestocuların isyanından ziyade silahlı çetelerle karşı karşıya olduğu konusunda ısrarını sürdürürken, Suriyeli güvenlik güçlerinin, öldürülen sivil göstericilerle çektiği video ve fotoğraflar internete düştü. Görüntülerin çoğunun, gösterileri bastıran birliklerdeki askerler tarafından ‘ganimet’ mantığıyla kameraya alındığı göze çarpıyor. Beyda kentinde çekilen bir videoda askerler yerdeki protestoculara tekme atarken görülüyor. Bir diğer videoda ise göstericinin cesedi çevresinde toplanmış Esad yanlısı özel kuvvetler şakalaşıyor. Üçüncü videoda ise üniformalı bir asker bir göstericinin cesedinin ceplerine mermi yerleştiriyor.





‘Gay bir kız’ kaçırıldı





"Şam’da gay bir kız" adlı bloguyla büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Suriye ve ABD vatandaşı muhalif Emine Abdullah’tan iki gündür haber alınamıyor. Görgü tanıklarına göre Abdullah, 20 yaşlarında üç erkek tarafından kaçırıldı. Blogunda ayaklanmayı an be an akıcı İngilizcesiyle anlatan Abdullah son olarak “Özgürlükle bir gün tanışmayı bekliyorum” dizesiyle sona eren bir şiir yazmıştı.