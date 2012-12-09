Muhalifler yeniden saraya yürüyor

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çağrısıyla gerçekleşen diyalog toplantısını boykot eden sol, liberal ve laik muhalefet, başkent Kahire'de cumhurbaşkanlığı sarayına doğru yeni bir yürüyüş başlattı.

Mursi'nin tartışmalara neden olan cumhurbaşkanlığı kararnamesini geri çekerek yerine yenisini ilan etmesiyle teskin olmayan muhalifler, anayasa taslağıyla bu taslağın oylanacağı referandumun da iptal edilmesini isteyerek, Mursi'nin cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullandığı El İttihadiye Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.

Mısır'ın çeşitli sol, liberal ve laik parti hareketleri tarafından oluşturulan ''Vatanı Kurtarma Cephesi'', Mursi'nin diyalog çağrısına olumsuz yanıt vermiş ve Eymen Nur dışında cepheyi oluşturan partilerin temsilcileri dün yapılan görüşmelere katılmamışlardı.

Akşam saatlerinde başkent Kahire'nin Abbasiye bölgesinde toplanan göstericiler, ''Mursi istifa, referanduma hayır'' sloganları atarak cumhurbaşkanlığı sarayına doğru yürümeye başladı.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin anayasa taslağını ve referandumu iptal edene kadar gösterilerine devam edeceklerini belirtiyor.

Başbakan Kandil'den protestoları durdurun çağrısı

Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı sarayı önü ve Tahrir Meydanı'nda protesto yapanlara seslenen Mısır Başbakanı Hişam Kandil, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye destek veren veya karşı olan bütün siyasi güçleri ve akımları protestoları durdurmaya çağırdı.

Başbakan Kandil, cumartesi günü gerçekleştirilecek anayasa referandumuyla ifade özgürlüğü ve reformların önündeki kapıların sonuna kadar açılacağını söyledi.