-MUHALİFLER MÜTTEFİKLERİNDEN SİLAH İSTİYOR BİNGAZİ (A.A) - 12.04.2011 - Libyalı muhalifler, kurdukları ulusal konseyi Libya'nın tek temsilcisi olarak tanıdıklarını açıklayan ülkelerden silah yardımı istedi. Konseyin resmi sözcüsü Abdülhafuz Goga, muhaliflerin kalesi Bingazi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "ihtiyaçları olan askeri ve teknik teçhizatların listesini gönderdiklerini" belirtti. Goga, hangi ülkelerden silah istedikleri sorusuna, "ulusal geçiş konseyini Libya'nın tek temsilcisi olarak tanımış olan ülkelerden istedikleri" yanıtını verdi. Fransa, Katar ve İtalya, Libya'nın doğusunun kontrolünü ele geçiren muhalefet güçlerini Libya'nın tek temsilcisi olarak tanıdığını açıklamıştı. Paris, Libya'nın doğusundaki halk ayaklanmasının bir savaşa dönüşmesinin ardından askeri müdahale çağrılarına öncülük etmişti. -MUHALİFLERİN PETROL SATIŞI- Katar, Libya'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden elde edilen petrolü sattığını ve gemiyle muhalefetin kalesi Bingazi'ye yakıt sevkiyatı yaptığını doğruladı. Körfez ülkesi Katar, Bingazi'ye benzin, mazot ve likit petrol gazı (propan) dahil 4 kez yakıt sevkiyatı yaptığını, ayrıca Libya'nın Tobruk kentinden geçen hafta yüklenen bir milyon varil petrolü pazarladığını açıkladı. Bu arada ABD, Libya ham petrolünün, Muammer Kaddafi'ye karşı savaşan muhalif güçler adına Katar tarafından pazarlanmasını desteklediğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, petrol satışına yetki verilmesi konusunda Libya temas grubu adına konuşamayacağını; ancak Libya muhalefetinin faaliyette bulunmak için para kaynağına ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Biz kesinlikle bu çabaları destekliyoruz" dedi. -DOHA VE KAHİRE'DE LİBYA TOPLANTISI- BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Libya konusunda düzenlenecek 2 ayrı toplantıya katılmak üzere bugün Doha'ya, ardından Kahire'ye gidecek. BM Sözcülüğünden verilen bilgiye göre, Ban, Katar'ın başkenti Doha'da yarın düzenlenecek Libya Temas Grubu'nun ilk toplantısına katılacak, perşembe günü de Mısır'ın başkenti Kahire'de Libya'daki duruma ilişkin düzenlenecek, uluslararası ve bölgesel kuruluşların katılacağı "uluslararası eşgüdüm" toplantısına başkanlık yapacak. Toplantıya Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Jean Ping, İslam Konferansı Teşkılatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ve AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın katılması bekleniyor. Genel Sekreter Ban'a bölgedeki temaslarında siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Lynn Pascoe ve Libya özel temsilcisi Abdül İlah El-Hatip eşlik edecek.