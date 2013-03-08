Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP heyeti ile Beşar Esed'in Şam’da bir çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmesi 2 saat sürdü. Samimi bir ortamda geçen görüşmede “CHP, iki ülke ve halkları arasında köprü vazifesini sürdürmeli. Bu halklar açısından çok önemli” dedi.

CHP heyeti, Şam’a Lazkiye’den uçakla gitti. CHP heyetindeki isimlerden Mersin Milletvekili Prof. Aytuğ Atıcı T24’e, “ Lazkiye’de sorun yok gibi görünüyor. Şam’da kontrolü biraz daha artırmışlar. Halk biraz tedirgin” dedi. CHP heyeti, görüşmeye ilişkin bir rapor hazırlayacak.

Esed: Muhalifler, halkı korkutup kaçırmaya çalışıyor

Prof. Atıcı, ülkeye geri dönen Suriyeliler konusunda Esed’ın, “Bütün halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapımız mevcut. Muhalifler, insanları korkutup, kaçırmaya çalışıyor. 1 milyon insanın Birleşmiş Milletler kamplarında yaşadığına dikkat çekerek müdahaleyi kolaylaştırmaya çalışıyorlar” dediğini söyledi. “Tek ihtiyacımız Türk halkının sevgisi ve bize inanması” diyen Esad, CHP’den kendileri ile olan ilişkilerini sürdürmelerini istedi.

Esed, demokratikleşme konusunda önemli adımlar attıklarını, Anayasa, Seçim kanunu, basın Kanunu, Medeni Kanun gibi birçok düzenleme yaptıklarını anlattı ve “Özgür bir ortamda seçimler yapılacak” dedi.

Atıcı, yaklaşık 1,5 yıl kadar önce, olayların bu noktaya gelmediği noktada CHP heyeti olarak Suriye'ye gittiklerini, Esed'le görüştüklerini hatırlattı.