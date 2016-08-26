Muhalifler iç savaşın sembolü Deraya'dan çekiliyor

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Deraya kasabasından sivillerin ve
muhalefet güçlerinin tahliyesi konusunda hükümet ve muhalifler anlaşmaya vardı.
Varılan anlaşma uyarınca 700 dolayında
silahlı milis, muhaliflerin denetimi
altındaki İdlib kentine gidecek. Milislerin hafif silahlarını da beraberinde
götürmesine izin verilecek. Ağır silahlar ve diğer savaş teçhizatı ise Deraya'da
kalacak. Halen Deraya'da bulunan 4 bin kadar sivil ise hükümetin Şam dışında
inşa ettiği geçici kamp ve sığınaklara yerleştirilecek.
Haber ajansları Deraya'dan ilk tahliyelerin başladığını, hükümetin bunun için
kasaba girişine çok sayıda otobüs, ambülans ve kamyon sevk ettiğini duyurdu.
İç savaşın sembolüydü
Suriye ordusunun 2012 yılının sonundan bu yana kuşatma altında tuttuğu Deraya,
Ecnad el Şam İslami Birliği ve İslam Şehitleri isimli
iki İslamcı grubun kontrolü
altında bulunuyordu. Esad yönetimine karşı ilk gösteriler
Deraya'da yapılmış,
kasaba iç savaşın sembollerinden biri haline gelmişti.
Siviller ordu ve muhalifler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yiyecek,
su ve
elektrik sıkıntısı yaşıyordu. Hükümete bağlı savaş uçaklarının attığı binlerce
varil bombası Deraya'yı harabeye çevirmişti. Kasabaya ilk yardım kafilesi
haziran ayında ulaşmıştı.
'Esad yönetiminin zaferi'
Siyasi gözlemcilere göre muhaliflerin Deraya'dan çekilmeyi kabul etmesi Esad
yönetimi açısından bir zafer anlamına geliyor. Deraya, Devlet Başkanı Başar
Esad'ın sarayına birkaç kilometre mesafede bulunuyor.
Birleşmiş Milletler temsilcisi O'Brien'ın çağrısı
Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri anlaşmayla ilgili
endişelerini
bildirdi. BM İnsani İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil
Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, sivillerin tahliye işleminin yalnızca
güvenli koşullarda yerine getirilmesini istedi. O'Brien, tüm tarafları uluslararası
insani kurallara uymaya çağırdı.
2011 yılında patlak veren Suriye iç savaşında şimdiye kadar en az 280 bin
kişinin öldüğü tahmin ediliyor. BM'nin bu hafta açıklanan raporunda Suriye'de
tarafların defalarca kimyevi
silah kullandıkları açıklanmıştı.