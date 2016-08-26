T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Muhalifler iç savaşın sembolü Deraya'dan çekiliyor

Suriye'de yıllardır hükümetin kuşatması altında bulunan Deraya kasabasından sivillerin ve muhaliflerin çıkmasını sağlayacak bir anlaşmaya varıldı. Sivillerin tahliyesine başlandı.

26 Ağustos 2016 19:53

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Deraya kasabasından sivillerin ve
muhalefet güçlerinin tahliyesi konusunda hükümet ve muhalifler anlaşmaya vardı.
Varılan anlaşma uyarınca 700 dolayında
silahlı milis, muhaliflerin denetimi
altındaki İdlib kentine gidecek. Milislerin hafif silahlarını da beraberinde
götürmesine izin verilecek. Ağır silahlar ve diğer savaş teçhizatı ise Deraya'da
kalacak. Halen Deraya'da bulunan 4 bin kadar sivil ise hükümetin Şam dışında
inşa ettiği geçici kamp ve sığınaklara yerleştirilecek.

Haber ajansları Deraya'dan ilk tahliyelerin başladığını, hükümetin bunun için
kasaba girişine çok sayıda otobüs, ambülans ve kamyon sevk ettiğini duyurdu.

İç savaşın sembolüydü

Suriye ordusunun 2012 yılının sonundan bu yana kuşatma altında tuttuğu Deraya,
Ecnad el Şam İslami Birliği ve İslam Şehitleri isimli
iki İslamcı grubun kontrolü
altında bulunuyordu. Esad yönetimine karşı ilk gösteriler
Deraya'da yapılmış,
kasaba iç savaşın sembollerinden biri haline gelmişti.

Siviller ordu ve muhalifler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yiyecek,
su ve
elektrik sıkıntısı yaşıyordu. Hükümete bağlı savaş uçaklarının attığı binlerce
varil bombası Deraya'yı harabeye çevirmişti. Kasabaya ilk yardım kafilesi
haziran ayında ulaşmıştı.

'Esad yönetiminin zaferi'

Siyasi gözlemcilere göre muhaliflerin Deraya'dan çekilmeyi kabul etmesi Esad
yönetimi açısından bir zafer anlamına geliyor. Deraya, Devlet Başkanı Başar
Esad'ın sarayına birkaç kilometre mesafede bulunuyor.
 
Birleşmiş Milletler temsilcisi O'Brien'ın çağrısı

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri anlaşmayla ilgili
endişelerini
bildirdi. BM İnsani İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil
Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, sivillerin tahliye işleminin yalnızca
güvenli koşullarda yerine getirilmesini istedi. O'Brien, tüm tarafları uluslararası
insani kurallara uymaya çağırdı. 

2011 yılında patlak veren Suriye iç savaşında şimdiye kadar en az 280 bin
kişinin öldüğü tahmin ediliyor. BM'nin bu hafta açıklanan raporunda Suriye'de
tarafların defalarca kimyevi
silah kullandıkları açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeDerayaDeraya EcnadBirliğiEsadDevlet Başkanı Başar EsadMilletlerBirleşmiş MilletlerGenel Sekreter YardımcısıAcil DurumlarKoordinatörü StephenDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/AFP/NH/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24