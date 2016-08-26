Muhalifler iç savaşın sembolü Deraya'dan çekiliyor

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Deraya kasabasından sivillerin ve

muhalefet güçlerinin tahliyesi konusunda hükümet ve muhalifler anlaşmaya vardı.

Varılan anlaşma uyarınca 700 dolayında

silahlı milis, muhaliflerin denetimi

altındaki İdlib kentine gidecek. Milislerin hafif silahlarını da beraberinde

götürmesine izin verilecek. Ağır silahlar ve diğer savaş teçhizatı ise Deraya'da

kalacak. Halen Deraya'da bulunan 4 bin kadar sivil ise hükümetin Şam dışında

inşa ettiği geçici kamp ve sığınaklara yerleştirilecek.

Haber ajansları Deraya'dan ilk tahliyelerin başladığını, hükümetin bunun için

kasaba girişine çok sayıda otobüs, ambülans ve kamyon sevk ettiğini duyurdu.

İç savaşın sembolüydü

Suriye ordusunun 2012 yılının sonundan bu yana kuşatma altında tuttuğu Deraya,

Ecnad el Şam İslami Birliği ve İslam Şehitleri isimli

iki İslamcı grubun kontrolü

altında bulunuyordu. Esad yönetimine karşı ilk gösteriler

Deraya'da yapılmış,

kasaba iç savaşın sembollerinden biri haline gelmişti.

Siviller ordu ve muhalifler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yiyecek,

su ve

elektrik sıkıntısı yaşıyordu. Hükümete bağlı savaş uçaklarının attığı binlerce

varil bombası Deraya'yı harabeye çevirmişti. Kasabaya ilk yardım kafilesi

haziran ayında ulaşmıştı.

'Esad yönetiminin zaferi'

Siyasi gözlemcilere göre muhaliflerin Deraya'dan çekilmeyi kabul etmesi Esad

yönetimi açısından bir zafer anlamına geliyor. Deraya, Devlet Başkanı Başar

Esad'ın sarayına birkaç kilometre mesafede bulunuyor.



Birleşmiş Milletler temsilcisi O'Brien'ın çağrısı

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri anlaşmayla ilgili

endişelerini

bildirdi. BM İnsani İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil

Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, sivillerin tahliye işleminin yalnızca

güvenli koşullarda yerine getirilmesini istedi. O'Brien, tüm tarafları uluslararası

insani kurallara uymaya çağırdı.

2011 yılında patlak veren Suriye iç savaşında şimdiye kadar en az 280 bin

kişinin öldüğü tahmin ediliyor. BM'nin bu hafta açıklanan raporunda Suriye'de

tarafların defalarca kimyevi

silah kullandıkları açıklanmıştı.