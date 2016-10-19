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Dünya
Deutsche Welle

Muhalifler Halep'ten çıkmıyor

Halep'in doğusundaki muhalifler Rusya tarafından yapılan 'şehri terk edin' çağrısını geri çevirdi.

19 Ekim 2016 14:25

Rusya ve Suriye rejiminin ateşkes ilan etmesinden sonra Halep'in doğusunda mevzilenen muhalifler kentten ayrılmayı ret ettiler. Ilımlı Özgür Suriye Ordusu'nun danışmanı Usama Abu Seid, "Burası onların yurdu, asla Halep'i terk etmezler ve teslim olmazlar”, dedi. Abu Seid Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada ‘muhalif güçlerin kendi topraklarından ayrılmalarının söz konusu olamayacağını' belirtti.

Rusya ve Suriye'nin Halep'e yapılan hava saldırılarına aniden son vermesini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ‘iyi niyet gösterisi' olarak niteledi. Lavrov ateşkesten ılımlı muhaliflerle teröristlerin Halep'ten çıkarılmasında yararlanılmasını talep etti.

Rusya tarafından pazartesi akşamı yapılan açıklamada hava saldırılarına perşembe günü geçerli olmak üzere sekiz saatliğine ‘insani ara' verileceğini duyurmuştu. Halep'in doğusunda mahsur kalan 250 bin dolayındaki sivilin su, gıda ve tıbbi yardımdan mahrum olduğu bildiriliyor.

Haftalardır kentin doğusundaki hedefleri bombalayan Rusya ve Suriye'nin hükümetleri sivil can kaybını göze aldıkları için ‘savaş suçu işlemekle' itham ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava saldırılarının kesilmesinin şiddetin azalmasına katkıda bulunmasını olumlu karşılayacakları, ancak bu konuda kesin konuşmak için henüz erken olduğu belirtildi.

© Deeutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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