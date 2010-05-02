'Muhalif yönetmen Panahi serbest bırakılsın'

T24 - Steven Spielberg ve Martin Scorsese'in aralarında bulunduğu birçok Hollywood ünlüsü, İran'ın cezaevine attığı muhalif yönetmen Cafer Panahi'nin serbest bırakılmasını isteyen bir dilekçe imzaladı.





Spielberg ve Scorsese'in yanı sıra Robert de Niro, Robert Francis Ford Coppola, Joel ve Ethan Coen, Michael Moore ve Oliver Stone gibi yıldızların imza attığı dilekçede İran makamlarına, 1 Marttan beri tutuklu bulunan ve muhalefete açıkça destek veren "yeni dalga" İran sinemasının önde gelen ismi 49 yaşındaki Panahi'yi serbest bırakması çağrısında bulunuldu.





Amerikalı sinemacıların ilanı, internetteki birçok sinema sitesinde yayımlandı.