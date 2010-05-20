Muhalif yönetmen Panahi açlık grevinde

T24

Muhaliflere ait Jaras internet sitesindeki açıklamaya göre, ailesini telefonla arayan Panahi, geçen pazar günü sorgulamaya alınarak suçlandığını, o günden bu yana hiçbir şey yiyip içmediğini söyledi. Panahi, açlık grevine, talepleri yerine getirilinceye kadar devam edeceğini belirtti. Panahi’nin eşi, kocasının bir avukatla görüşmeyi, ailesinin kendisini ziyaret edebilmesini ve duruşmaya kadar şartsız serbest bırakılmayı istediğini ifade etti. Chicago, Cannes ve Berlin film festivallerinin ödüllü yönetmeni Panahi, eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınmıştı. Daha sonra eşi ve kızı serbest bırakılan Panahi, Tahran’daki Evin Cezaevine nakledilmişti. Panahi, hazirandaki cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet lideri Mir Hüseyin Musevi’yi desteklemişti