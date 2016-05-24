Muhalif ülkücü Yeniçağ: Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanlığı'na aday olmayacak

Yargıtay, MHP'de kurultayın yapılması yönündeki kararını açıkladıktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetimine muhalif çizgide yayın yapan ülkücü Yeniçağ gazetesi, Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını iddia etti.

Yeniçağ'ın internet sitesinde "MHP Genel Merkezi'nden edinilen bilgilere" dayandırılarak paylaşılan iddianın yer aldığı haber şöyle:

MHP’de uzun bir süredir devam eden kurultay tartışmaları Yargıtay kararıyla netlik kazandı. Yargıtay 18. Hukuk dairesi, Ankara 12. Sulh Hukuk mahkemesinin verdiği kararı oy birliğiyle kabul etti.

Yargıtay’ın verdiği karar sonrasında MHP’deki kurultay süreci kesinleşmiş oldu.

Yargıtay’ın kararı sonrasında tüzük kurultayının önünde hiçbir engel kalmadı. Kurultayda tüzüğün değiştirilmesinden sonra genel başkanlık seçimi için görevlendirme ve tarih belirlenmesi bekleniyor.

MHP’de değişim isteyen delegeler tüzüğü değiştirdikten sonra genel başkanlık seçimi için ertesi günü toplantıya devam edebilirler. Tüzük kurultayını yönetecek divan başkanının tüzüğü değiştirdikten sonra kurultayı kapatmayıp, ertesi gün görüşmelere devam edilmesi bekleniyor.

Tüzük kurultayının ertesi günü delegelerin kararıyla genel başkanlık oylamasına geçilebilir. Bunun için Çankaya İlçe seçim kurulunun gözlemci göndermesi yeterli olacak.