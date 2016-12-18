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BBC Türkçe

Muhalif savaşçılar tahliye otobüslerini ateşe verdi

Suriye'de muhaliflerin kuşatması altındaki Fua ve Kefraya köyüne tahliye için giden otobüsler muhalifler tarafından ateşe verildi.

18 Aralık 2016 20:02

Suriye hükümetinin kontrolünde bulunan muhaliflerin kuşatması altındaki Fua ve Kefraya köylerindeki hasta ve yaralıları tahliye etmek için giden otobüsler muhalif savaşçıların saldırısına uğradı.

Bölgedeki muhalif gruplardan konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

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Şam yönetimi, Doğu Halep'teki sivillerin tahliyesi için nüfusunun çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Fua ve Kefraya köylerinden hasta ve yaralıların çıkarılmasına izin verilmesini talep etmişti.

Suriye hükümetine bağlı haber ajansı Sana da Cuma günü durdurulan Doğu Halep'tkei tahliyelerin, Fua ve Kefraya'ya otobüslerin girişine izin verilmesi karşılığında yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

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